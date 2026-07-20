Κοντά στην απόκτηση επιθετικού η Ελλάς Σύρου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ελλάς Σύρου βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση επιθετικού, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ποδοσφαιριστή που έχει περάσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι βρίσκεται στη... μέση του, και οι άνθρωποι της Ελλάς Σύρου συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις και τις κουβέντες για την ενίσχυση του ρόστερ, ενόψει της νέας σεζόν στη Superleague 2.

Η ομάδα του Θανάση Στάικου ήδη έχει προχωρήσει σε ενδιαφέρουσες κινήσεις όπως αυτές των Κρέτσι, Σαποβάλοφ και Καραργύρη, όμως δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκεται «μια ανάσα» από την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για παίκτη που έχει περάσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού!

Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε πως μετά το πέρασμά του από τα «τσικό» των Πειραιωτών, ο εν λόγω στράικερ βρέθηκε σε ομάδες τόσο της Superleague 1 όσο και της Superleague 2.

Όπως προκύπτει, το εν λόγω deal αναμένεται να κλειδώσει ακόμη και εντός της ημέρας (20/7), με τον ποδοσφαιριστή να έχει ραντεβού με τους ανθρώπους των Κυκλαδιτών.