Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κινγκ Φαϊζάλ, που πέρυσι άνηκε στην ΑΕΛ.

Μεταγραφών συνέχεια για την Ελλάς Σύρου, καθώς μετά τη μόνιμη απόκτηση του Μάρκο Νίνο, οι Κυκλαδίτες γνωστοποίησαν και εκείνη του Κινγκ Φαϊζάλ.

Ο 22χρονος επιθετικογενής ποδοσφαιριστής την περασμένη σεζόν άνηκε στο ρόστερ της ΑΕΛ, η οποία τον είχε φέρει στη χώρα μας το 2025 από την Κ20 της Σάο Πάουλο. Με τους «βυσσίνι» κατέγραψε 5 συμμετοχές στη Superleague 1, ενώ στη συνέχεια έφυγε δανεικός στο Αιγάλεω, όπου έγραψε 11 εμφανίσεις με 1 γκολ και 1 ασίστ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κινγκ Φαϊζάλ.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της φημισμένης Σάο Πάουλο της Βραζιλίας, προτού έρθει στη χώρα μας για την ΑΕΛ.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε πέντε συμμετοχές στην Α’ Εθνική, ενώ στο δεύτερο μισό φόρεσε τη φανέλα του Αιγάλεω.

Κινγκ σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.