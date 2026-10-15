Η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Youth League και η σύγκριση με την προηγούμενη συμμετοχή της στη διοργάνωση δείχνει την πρόοδο της Ακαδημίας.

Δεν χωρά αμφιβολία πως το θέμα «Ακαδημία» είναι… ανοιχτή πληγή για την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος έχει δεδομένα μείνει πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι, κάτι που έχει «πληγώσει» το κλαμπ.

Η Ένωση έχει μπει σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των Ακαδημιών της, σε ένα πρότζεκτ που δεδομένα απαιτεί χρόνο, στήριξη και επένδυση. Ωστόσο, η πορεία της Κ19 είναι ενδεικτική της δουλειάς που γίνεται.

Η ομάδα του Περικλή Παπαναγή έχει ξεκινήσει με… φόρα τη σεζόν, παραμένοντας αήττητη σε οκτώ αγώνες, με απολογισμό επτά νίκες και μία ισοπαλία, ενώ ο εντυπωσιακός συντελεστής τερμάτων της βρίσκεται στο 25-1!

Αυτή η «φουρνιά» διαθέτει παίκτες που ξεχωρίζουν, όπως οι πρώτοι σκόρερ Αργύρης Αργυρίου (6 γκολ) και Ζώης Καραργύρης (5 γκολ), οι οποίοι έχουν αγωνιστεί με την ανδρική ομάδα. Από κοντά βρίσκεται και ο νεαρός μεσοεπιθετικός Γρηγόρης Γκολφίνος, ο οποίος μετρά τέσσερα γκολ.

Παράλληλα, προετοιμασία με την πρώτη ομάδα, υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, έκαναν οι νεαροί στόπερ Σταύρος Ψυρόπουλος και Παύλος Τσαραμανίδης. Πίσω τους, άλλωστε, υπάρχουν κι άλλα παιδιά που ανεβαίνουν και αναμένεται να απασχολήσουν στο μέλλον.

Δεδομένα, ο «καθρέφτης» της δουλειάς που γίνεται στην Ακαδημία της ΑΕΚ είναι το Youth League, η διοργάνωση στην οποία αγωνίζονται οι ομάδες Κ19 κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης.

Κόντρα στη Σαχτάρ, η Ένωση πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, μετά και τη «λευκή» ισοπαλία με τη ΛΑΣΚ, ένα αποτέλεσμα που αδικεί τους Κιτρινόμαυρους. Αντίθετα, στην προηγούμενη συμμετοχή της, τη σεζόν 2018-19, η ΑΕΚ είχε τερματίσει τελευταία στον όμιλό της, σε μια διοργάνωση με format ομίλων, έχοντας υποστεί έξι ήττες από τον Άγιαξ, την Μπάγερν και την Μπενφίκα. Ο συντελεστής τερμάτων της ήταν, μάλιστα, 2-26…

Δεδομένα, κάτι καλό γίνεται στα Σπάτα και το Youth League αποτελεί ευκαιρία για τους Ενωσίτες να δουν από κοντά κάποια παιδιά που ενδέχεται στο μέλλον να φορέσουν τη φανέλα της πρώτης ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βέβαια, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα…

Τα αποτελέσματα της Κ19 της ΑΕΚ

Super League Κ19

Κηφισιά Tutu Deals – ΑΕΚ 0-6

ΑΕΚ – Άρης 6-0

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-4

Βόλος Elabet – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

Κύπελλο Super League Κ19

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-4

Youth League