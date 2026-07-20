Όλο και πιο κοντά στην ΑΕΚ πλησιάζει ο Κινγκς Κάνγκουα καθώς οι Ισραηλινοί αναφέρουν ότι η Ένωση έχει πλησιάσει αρκετά τα θέλω της Χαποέλ Μπερ Σέβα.

Μετά την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα, η ΑΕΚ έχει... φουλάρει για να αποκτήσει έναν χαφ και ο Κινγκς Κάνγκουα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με την Ένωση να είναι σε διαπραγματεύσεις με την Χαποέλ Μπερ Σέβα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Τομέρ Λίβι, οι δύο ομάδες φαίνεται πως είναι κοντά σε συμφωνία καθώς η ΑΕΚ έχει πλησιάσει αρκετά τα θέλω των Ισραηλινών που κινούνται στα 3,5 με 4 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα ο συγκεκριμένος τονίζει ότι ίσως έχουμε happy end ακόμα και σήμερα, την ίδια στιγμή όπου η Ένωση έχει προσφέρει στον 27χρονο χαφ τριετές συμβόλαιο και αποδοχές 750.000 ετησίως συν κάποια μπόνους.