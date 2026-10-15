Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες της ΑΕΚ να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League, μετά την ήττα από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.

Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες (14/10) απέναντι στη Σαχτάρ στο Λονδίνο και γνώρισε την ήττα με 3-1, αν και προηγήθηκε στο 28', χάρη στο γκολ του Μάγερ που «σέρβιρε» ο Πήλιος.

Το αποτέλεσμα αυτό, όπως ήταν λογικό, μείωσε τις πιθανότητες της Ένωσης να εξασφαλίσει μία θέση στην τελική 24άδα της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς συγκεντρώνει 34,1% πιθανότητες να «σφραγίσει» το εισιτήριο του για τα νοκ άουτ και μόλις 1,1% να τερματίσει στις θέσεις 1 έως 8 και να πάρει απευθείας την πρόκριση για τους «16».

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Πριν από την ενάρξη της αναμέτρησης, οι πιθανότητες των πρωταθλητών Ελλάδας ήταν στο 51,4%, ωστόσο η ήττα από τους Ουκρανούς μείωσε το ποσοστό αυτό κατά 17,3%

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Οι βαθμοί που χρειάζεται η ΑΕΚ για να περάσει στην επόμενη φάση

Σύμφωνα και πάλι με το μοντέλο του «FMD» η ΑΕΚ αναμένεται να συγκεντρώσει 8 βαθμούς στη League Phase (βρίσκεται ήδη στους 3), όμως θα είναι αρκετοί για την πρόκριση στην επόμενη φάση;

Την περσινή σεζόν η πρόκριση κρίθηκε στους 9 βαθμούς, ενώ φέτος αναμένεται να κριθει περίπου στους 10, κάτι που σημαίνει πως για να μπορέσει να βρεθεί στα play-offs «9-24» θα χρειαστεί ακόμη 7 βαθμούς, όπερ και σημαίνει 2 νίκες και μία ισοπαλία ακόμη στα 6 εναπομείναντα ματς, τα οποία θα είναι απέναντι στη Μάντεστερ Σίτι, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Κόμο, τη Γαλατάσαραϊ, τη Ρόμα και τη Ντόρτμουντ.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League:

1η αγωνιστική: AEK – ΛΑΣΚ 1-0

2η αγωνιστική: Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1

3η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 20 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

4η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρεάλ 4 Νοεμβρίου 2026 (19:45)

5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ 8 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

7η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρόμα 19 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Ντόρτμουντ – ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου 2027 (22:00)