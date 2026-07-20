Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρης Τομαράς, μεταδίδει τα τελευταία νέα μετά και την άφιξη του Ταρέμι.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις προπονήσεις του επί ολλανδικού εδάφους και είχε νέα άφιξη, αυτή του Ταρέμι. Δείτε σε βίντεο τα τελευταία προπονητικά νέα της ομάδας, όπως τα μετέφερε ο Δημήτρης Τομαράς, απεσταλμένος του Gazzetta στο Βλάαρντινγκεν, που βρίσκεται λίγο έξω από το Ρότερνταμ.

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