Ολυμπιακός: Η επιστροφή του Ταρέμι και το «θέλω» του Ελ Καμπί (vid)

Ολυμπιακός: Η επιστροφή του Ταρέμι και το «θέλω» του Ελ Καμπί (vid)

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Η επιστροφή του Ταρέμι και το «θέλω» του Ελ Καμπί (vid)

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Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρης Τομαράς, μεταδίδει τα τελευταία νέα μετά και την άφιξη του Ταρέμι.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις προπονήσεις του επί ολλανδικού εδάφους και είχε νέα άφιξη, αυτή του Ταρέμι. Δείτε σε βίντεο τα τελευταία προπονητικά νέα της ομάδας, όπως τα μετέφερε ο Δημήτρης Τομαράς, απεσταλμένος του Gazzetta στο Βλάαρντινγκεν, που βρίσκεται λίγο έξω από το Ρότερνταμ.

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@Photo credits: Gazzetta
     

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