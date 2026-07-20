Ολυμπιακός: Η επιστροφή του Ταρέμι και το «θέλω» του Ελ Καμπί (vid)
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις προπονήσεις του επί ολλανδικού εδάφους και είχε νέα άφιξη, αυτή του Ταρέμι. Δείτε σε βίντεο τα τελευταία προπονητικά νέα της ομάδας, όπως τα μετέφερε ο Δημήτρης Τομαράς, απεσταλμένος του Gazzetta στο Βλάαρντινγκεν, που βρίσκεται λίγο έξω από το Ρότερνταμ.
Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!
🔴⚪️ Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρη Τομαρά, μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης (20/7) του Ολυμπιακού!#OlympiacosFC pic.twitter.com/JImGvGsbAf— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 20, 2026
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