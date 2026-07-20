Ο Αστέρας Τρίπολης επισημοποίησε την απόκτηση του Σουηδού εξτρέμ Μπέντζαμιν Κιμπιόκα για την επόμενη διετία.

Όπως αναμενόταν, ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα είναι η 12η προσθήκη του Αστέρα AKTOR στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σουηδού εξτρέμ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

O 26χρονος δεξιοπόδαρος αριστερός ακραίος επιθετικός βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας των Αρκάδων και στην πρώτη του μέρα ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα ένταξης.

Oι Κιτρινομπλέ παραμένουν ενεργοί στην αγορά, καθώς αναζητούν τόσο στόπερ, όσο και χαφ που θα αντικαταστήσει τον Χρήστο Αλμύρα.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Benjamin Kimpioka. Ο Benjamin Kimpioka γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2000 στην πόλη Uppsala της Σουηδίας και αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός. Υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 και ενσωματώθηκε ήδη στην αποστολή του ASTERAS AKTOR στην Ολλανδία.

Ο Benjamin ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της ομάδας της πατρίδας του IK Sirius, προτού πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 16 ετών, αφήσει την Σουηδία για να αγωνιστεί στην Αγγλία με την Sunderland, αρχικά στα Τμήματα Υποδομής και στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα.

Έχει συνολικά 37 συμμετοχές, 8 γκολ και 2 ασίστ στην Premiership, έχει αγωνιστεί εκτός από την Αγγλία και την Σουηδία σε τέσσερα ακόμη ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ελβετία, Σκωτία, Τουρκία και Πορτογαλία, ενώ έχει 21 συμμετοχές και 2 γκολ στα ηλικιακά κλιμάκια υποδομών της Εθνικής Σουηδίας.

Καλωσορίζουμε τον Benjamin Kimpioka στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Sunderland 18 (4)

Torquay United 10

Southend United 2

AIK 23 (1)

Luzern 7 (1)

St Johnstone 51 (14)

Sivasspor 20 (2)

Tondela 10».

Στην πρώτη του δήλωση ως ποδοσφαιριστής του Αστέρα AKTOR ο Κιμπιόκα ανέφερε: «Χαίρομαι που αποτελώ κι εγώ μέλος της ομάδας και για τη νέα προοπτική στην καριέρα μου αγωνιζόμενος σε ένα νέο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά με την υπόλοιπη ομάδα».