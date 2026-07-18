Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 26χρόνου αριστερού εξτρέμ, Μπέντζαμιν Κιμπιόκα.

Ο Αστέρας AKTOR κινείται δυναμικά στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Μάλιστα, λίγα 24ώρα μετά την επίσημη επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη και την απόκτηση του Ρικαρντίνιο, οι Αρκάδες βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μίας ακόμη σημαντικής μεταγραφής.

Oι «κιτρινομπλέ» τα έχουν βρει σε όλα με τον Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, ο οποίος το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σίβασπορ, στην οποία πέτυχε 2 γκολ σε 20 συμμετοχές. Ο 26χρόνος εξτρέμ θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους Αρκάδες και αύριο (19/07) αναμένεται να πετάξει για την Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο Σουηδός επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Σάντερλαντ και γρήγορα εντάχθηκε και στην πρώτη ομάδα. Έπειτα ακολούθησαν δανεισμοί σε αγλλικούς συλλόγους των μικρότερων κατηγοριών, προτού έρθει η μεγάλη μεταγραφή για την ΑΙΚ Στοκχόλμης με την οποία μάλιστα συμμετείχε και σε τελική φάση ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Το 2024 εντάχθηκε στην Σεντ Τζόνστον, όπου πέτυχε 14 γκολ σε 51 εμφανίσεις. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε τη χρονιά στη Σίβασπορ και στο δεύτερο μισό δόθηκε δανεικός στην Τοντέλα, που αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Πορτογαλίας, με την οποία κατέγραψε 10 συμμετοχές, ενώ παράλληλα έχει υπάρξει διεθνής με την Κ19 και Κ21 της σκανδιναβικής χώρας.