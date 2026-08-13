Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιάσονα Κύρκου για τη β' ομάδα.

Στον Αστέρα AKTOR και συγκεκριμένα στη Β' ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ιάσων Κύρκος μετά την αποχώρηση από τον Βόλο.

Στην ανακοίνωση των Αρκάδων αναφέρεται: «Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Ιάσονα Κύρκο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ιάσων Κύρκος γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 2003, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR. Έχει αγωνιστεί στον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο είχε 26 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ και στον Βόλο Ν.Π.Σ. με τον οποίο είχε 12 συμμετοχές και δύο γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Ιάσονα στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία».