Εξαιρετικής ποδοσφαιρικής λογικής η επιλογή Κάνγκουα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τον βασικό στόχο της ΑΕΚ προκειμένου να ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή μετά την παραχώρηση του Πινέδα...

Η παραχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα, ενός ποδοσφαιριστή η εξέλιξη της συνέχειας, ή όχι της συνεργασίας του με την ΑΕΚ, συνιστούσε μια win win situation όπως είχαμε σημειώσει σε τούτο το χώρο προ ημερών, όμως παράλληλα εκ των πραγμάτων δημιούργησε (μιας και ολοκληρώθηκε) και ένα τέταρτο κενό. Ο διεθνής Μεξικανός χαφ ήταν ο κορυφαίος του Δικέφαλου και του ελληνικού πρωταθλήματος με αποτέλεσμα αυτό από μόνο του σαν γεγονός να αναδεικνύει τη σημαντικότητα της διαδικασίας αντικατάστασής του... Κάτι το οποίο προφανώς και γνώριζαν καλύτερα από τον καθένα οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας και ειδικότερα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς όλο αυτό το διάστημα και είναι ξεκάθαρο αυτό από το πόσο γρήγορα κινούνται στη διαδικασία αντικατάστασης του "Μαγίτο" ως όφειλαν. Είναι κάτι το αναμενόμενο μιας και οι ίδιοι και ο Μάριος Ηλιόπουλος (ο οποίος σωστά έκανε σοβαρή προσπάθεια για να κρατήσει τον Πινέδα) γνώριζαν την εξέλιξη της υπόθεσης του Μεξικανού μέσου...

Στην... επόμενη μέρα αυτής της πώλησης του Πινέδα, η οποία εξελίχθηκε όπως ακριβώς ήθελε η ΑΕΚ, κοινώς δίχως πολλές δόσεις και σε βάθος 3ετιας αλλά μπαμ σε λιγότερο από χρόνο (τα μισά τώρα και τα υπόλοιπα μετά να μπουν στον ισολογισμό της επόμενης χρονιάς), η περίπτωση που συνιστά βασικό στόχο και δουλεύει για να αποκτήσει η Ένωση είναι όπως διαβάσατε στο Gazzetta από χθες (και αποκάλυψαν οι Ισραηλινοί) είναι ο Κινγκς Κάνγκουα! Αν μη τι άλλο μια εξαιρετικής ποδοσφαιρικής λογικής επιλογή από τους ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού. Ότι πιο κοντά στον Μεξικανό άσο σε ότι αφορά τις εντάσεις που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο και την κεντρική ιδέα λειτουργίας του στο χορτάρι. Ο διεθνής με τη Ζάμπια 27χρονος (σε σούπερ ηλικία) αποτελεί τον ποδοσφαιριστή ο οποίος αλλάζει τη ροή και το ρυθμό ενός αγώνα όταν έχει τη μπάλα στη κατοχή του με έφεση στο επιθετικό παιχνίδι περισσότερο όπως τουλάχιστον δουλεύτηκε και έπαιζε στις προηγούμενες ομάδες του.

Το γεγονός ότι "βλέπει" περισσότερο επίθεση, δημιουργεί και τελειώνει φάσεις, δε σημαίνει ότι συνιστά πρόβλημα για το αμυντικό παιχνίδι του όπως προκύπτει και από τα νούμερα και τα στοιχεία του. Ένας εκ των κορυφαίων στη λίγκα του Ισραήλ και στη Σερβία, αλλά περισσότερο στο Βέλγιο προτού πάει στον Ερυθρό Αστέρα, σε ανακτήσεις μπάλας και άμεσης μετάβασης στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, σε αυτό της άμυνας του αντιπάλου. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει πώς και πού να τοποθετείται στο χώρο της μεσαίας γραμμής και πώς να καλύπτει τα μέτρα που πρέπει και οφείλει σαν χαφ. Πράγματα και στοιχεία κοινώς, συν τη σούπερ ένταση και την ενέργεια που επίσης τον διακρίνουν, τα οποία έβγαζε στο παιχνίδι του και ξεχώριζε για αυτά και ο Ορμπελίν Πινέδα. Αυτό αναδεικνύει πόσο έτοιμοι και καλά οργανωμένοι ήταν οι άνθρωποι της ΑΕΚ για τη διαδοχή κατάσταση: με μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, να φτάσουμε στην απόκτηση, να γίνει κοινώς το deal και η μεταγραφή!

Τώρα στο ερώτημα αν αποκτάται για αντι-Πινέδα, ή για αντι-Περέιρα και Ζοάο Μάριο που πολλοί με ρωτάτε από την ώρα όπου έγινε γνωστό το όνομά του, αυτό οφείλει να το απαντήσει ο Νίκολιτς με το τρόπο που θα τον αξιοποίησει εφόσον επαναλαμβάνω τον αποκτήσει και τον έχει στη διάθεσή του. Σε όλη την καριέρα του είναι πάντως γνήσιο 8αρι και έχει παίξει αρκετά ως deep lying playmaker και σαφώς όταν έπρεπε και το αξιώνουν οι προπονητές του, βοηθούσε μεσοεπιθετικά κυρίως στα δεξιά. Ωστόσο επαναλαμβάνω πρόκειται για ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στο χορτάρι και είναι θέμα το οποίο αφορά τον Σέρβο τεχνικό της πρωταθλήτριας σχετικά με το πώς θα τον εκμεταλλευτεί και αξιοποίησει. Τη δεδομένη χρονική περίοδο η ανάγκη του Δικέφαλου είναι ένας box to box μέσος μιας και αυτό ήταν ο Πινέδα και αυτό έχει αφήσει σα κενό πίσω του.

Όλα τα δεδομένα του ρεπορτάζ φανερώνουν ότι ίσως και στη διάρκεια της ημέρας, βαριά έως αύριο, θα έχουμε κατάληξη της υπόθεσης και σύμφωνα με τους Ισραηλινούς θετική για την ΑΕΚ. Ακόμη και στα οικονομικά δεδομένα του deal θα πρόκειται για εξαιρετικής λογικής μεταγραφή μιας και θα χρειαστούν κάτι πάνω από 3 εκατ ευρώ και ο Κάνγκουα θα υπερδιπλασιάσει τις αποδοχές του δίχως η Ένωση να πρέπει να δώσει περισσότερα από 700.000 ευρώ! Κάτι που αναδεικνύει την άριστη δουλειά, για μια ακόμη φορά, του Χαβιέρ Ριμπάλτα (και του Νίκολιτς) οποίος προφανώς θα είναι... έξαλλος με την Χάποελ Μπερ Σεβά που μοίρασε το θέμα της συγκεκριμένης μεταγραφής μιας και αν συνέχιζε τις κουβέντες κάτω από τα ραντάρ η τιμή αγοράς δεν θα έφτανε καν τα 3 εκατ ευρώ. Γι' αυτό και δεν θέλει (σωστά και πρέπει να το σεβόμαστε) να βγαίνουν οι στόχοι στο... κάδρο!