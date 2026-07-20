Το περιβάλλον του Κινγκς Κάνγκουα προσπαθεί να πιέσει τις τελευταίες ώρες τη Χάποελ Μπερ Σεβά προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα, όπως διαβάσατε χθες στο σχετικό ρεπορτάζ, με τους κιτρινόμαυρους να πιέζουν την ισραηλινή ομάδα για να ολοκληρώσουν το deal.

Η Μπερ Σεβά αξίωνε 3,5 με 4 εκατ. ευρώ για να ανάψει το πράσινο φως, με τον Όρι Κούπερ που αποκάλυψε την αρχική πρόταση της ΑΕΚ να υποστηρίζει λίγο αργότερα ότι η Ένωση έχει ανεβάσει την προσφορά της στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής η Μπερ Σεβά δεν έχει απαντήσει θετικά με τις επαφές να συνεχίζονται, ωστόσο στο Ισραήλ υπάρχει η εκτίμηση πως τελικά θα βρεθεί η χρυσή τομή και ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια θα γίνει παίκτης της ΑΕΚ.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η πλευρά του Κάνγκουα πιέζει την Μπερ Σεβά για να προχωρήσει την πώλησή του στην ΑΕΚ. Από το περιβάλλον του παίκτη μετέφεραν στο Sport 5 τα εξής: «Είναι η ώρα να πάρει μεταγραφή. Επέστρεψε εδώ υπό πίεση και τα έδωσε όλα. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι μια προσφορά με την οποία πρέπει να τον αφήσουν να φύγει. Η ΑΕΚ είναι μια κορυφαία ομάδα και το πρωτάθλημα είναι υψηλού επιπέδου».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισραηλινού Mέσου η πρόταση της ΑΕΚ στον 27χρονο χαφ είναι 750.000 ευρώ ετησίως για 2+1 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Χάποελ Μπερ Σεβά αγωνίζεται την Τρίτη με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League και σε περίπτωση που αγωνιζόταν δεν θα είχε τη δυνατότητα να παίξει στη συνέχεια με την ΑΕΚ στα play off.