Ο Μεχντί Ταρέμι επέστρεψε και ενσωματώθηκε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκεται στην Ολλανδία από την περασμένη Κυριακή (19/7) προκειμένου να αρχίσει την προετοιμασία του με τον Ολυμπιακό.

Ο Ιρανός φορ απουσίαζε για ένα μεγάλο διάστημα, καθώς είχε ακολουθήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στο φετινό Μουντιάλ.

Όπως αναμενόταν, ο 34χρονος επιθετικός είναι πλέον στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους επί ολλανδικού εδάφους και σήμερα ολοκλήρωσε την πρώτη προπόνηση μετά την επιστροφή του.

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