Ολυμπιακός: Πρώτη για Ταρέμι στην Ολλανδία

Ολυμπιακός: Πρώτη για Ταρέμι στην Ολλανδία

Ολυμπιακός: Πρώτη για Ταρέμι στην Ολλανδία

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Ο Μεχντί Ταρέμι επέστρεψε και ενσωματώθηκε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκεται στην Ολλανδία από την περασμένη Κυριακή (19/7) προκειμένου να αρχίσει την προετοιμασία του με τον Ολυμπιακό.

Ο Ιρανός φορ απουσίαζε για ένα μεγάλο διάστημα, καθώς είχε ακολουθήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στο φετινό Μουντιάλ.

Όπως αναμενόταν, ο 34χρονος επιθετικός είναι πλέον στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους επί ολλανδικού εδάφους και σήμερα ολοκλήρωσε την πρώτη προπόνηση μετά την επιστροφή του.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta

 
     

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