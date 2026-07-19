Ο Μέχντι Ταρέμι, όπως αναμενόταν, βρίσκεται στην Ολλανδία για το β' στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Πάτησε σε ολλανδικό έδαφος την Κυριακή ο Ταρέμι. Ο Ιρανός διεθνής φορ του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ολλανδία, όπως επρόκειτο να συμβεί και θα ενσωματωθεί από αύριο Δευτέρα στο β' στάδιο της προετοιμασίας.

Άρα οι φορ του Ολυμπιακού θα γίνουν 2: οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ ενώ σε αυτήν την θέση στην προετοιμασία χρησιμοποιείται ο Μασούρας. Ο Ελ Καμπί ως γνωστόν βρισκόταν από το προηγούμενο διάστημα σε περίοδο άδειας.

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