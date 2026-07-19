Ταρέμι - Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ολλανδία και ενσωματώνεται στην ομάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μέχντι Ταρέμι, όπως αναμενόταν, βρίσκεται στην Ολλανδία για το β' στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.
Πάτησε σε ολλανδικό έδαφος την Κυριακή ο Ταρέμι. Ο Ιρανός διεθνής φορ του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ολλανδία, όπως επρόκειτο να συμβεί και θα ενσωματωθεί από αύριο Δευτέρα στο β' στάδιο της προετοιμασίας.
Άρα οι φορ του Ολυμπιακού θα γίνουν 2: οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ ενώ σε αυτήν την θέση στην προετοιμασία χρησιμοποιείται ο Μασούρας. Ο Ελ Καμπί ως γνωστόν βρισκόταν από το προηγούμενο διάστημα σε περίοδο άδειας.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.