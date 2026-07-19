Όσο - Ολυμπιακός: Γιατί δεν θα αγοράσει τον Ισπανό μπακ
Ο Όσο φαινόταν να πιάνει Λιμάνι με βάση τα ρεπορτάζ αλλά και τις ισπανικές πηγές. Παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός δεν θα αγοράσει τελικώς τον αριστερό μπακ της Σεβίλλης.
Ο πρώτος λόγος είναι ο κόουτς Μεντιλίμπαρ δεν ήθελε τον παίκτη και έτσι η υπόθεση μπήκε στον... πάγο μετά τις συζητήσεις που έγιναν σε πρώτο στάδιο. Ο 2ος λόγος ήταν ότι δεν έχει πουληθεί κανένας των Ορτέγκα και Μπρούνο. Ενδεχομένως να πουληθεί ο Αργεντίνος αλλά προς ώρας δεν υπάρχει κάτι οριστικό.
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