Δεν θα υπάρξει εν τέλει αγορά του Όσο από τον Ολυμπιακό για 2 συγκεκριμένους λόγους.

Ο Όσο φαινόταν να πιάνει Λιμάνι με βάση τα ρεπορτάζ αλλά και τις ισπανικές πηγές. Παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός δεν θα αγοράσει τελικώς τον αριστερό μπακ της Σεβίλλης.

Ο πρώτος λόγος είναι ο κόουτς Μεντιλίμπαρ δεν ήθελε τον παίκτη και έτσι η υπόθεση μπήκε στον... πάγο μετά τις συζητήσεις που έγιναν σε πρώτο στάδιο. Ο 2ος λόγος ήταν ότι δεν έχει πουληθεί κανένας των Ορτέγκα και Μπρούνο. Ενδεχομένως να πουληθεί ο Αργεντίνος αλλά προς ώρας δεν υπάρχει κάτι οριστικό.