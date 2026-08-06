Ιταλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως ο Ολυμπιακός έχει το βλέμμα του στον Ισπανό επιθετικό, Τζέιλεν Μπλέσα.

Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα «Tuttomercatoweb», ο 25χρονος Ισπανός φορ συγκαταλέγεται στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μπλέσα μετακόμισε στη Ρίο Άβε τον περασμένο Ιανουάριο, προερχόμενος από την Τσεζένα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας που έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030.

Η προσαρμογή του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ήταν άμεση, καθώς στα πρώτα 13 παιχνίδια με τη νέα του ομάδα σημείωσε επτά γκολ, επιδόσεις που ανέβασαν σημαντικά τις «μετοχές» του και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες κινούνται σε αρκετά μεταγραφικά μέτωπα, αφού το βλέμμα εκτός από την επίθεση στρέφεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, στα χαφ, αλλά και στα άκρα της επίθεσης.



