Η κινητικότητα τς ομάδας του Ολυμπιακού σε αυτό το διάστημα έχει να κάνει κυρίως με τέσσερις προσθήκες στο σύνολο.

Τα μεταγραφικά θέματα για μία ομάδα και έναν οργανισμό όπως είναι ο Ολυμπιακός δεν έχουν τελειωμό σχεδόν όλον τον χρόνο. Άρα μετράνε για τα καλά είτε αφορούν επί παραδείγματο τον γκολκίπερ Ορτέγκα είτε έχουν να κάνουν με τον δεξιό μπακ Σάλιακα.

Οσο για το πού βρισκόμαστε σ' αυτό το timing; Πρώτον, ο πειραϊκός σύλλογος παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα (για δεξιά και άρα να γίνει δίδυμο με τον Μαφέο) αλλά όχι για τον Όσο για αριστερά παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανό να πουληθεί. Σε αυτήν την φάση το τεχνικό επιτελείο δεν ήταν υπέρ της επιλογής του Όσο και μένουν να φανούν οι επόμενες εξελίξεις για τον αριστερό μπακ. Επίσης θυμίζουμε ότι δεν έχει πωληθεί κανένας εκ των υπαρχόντων αριστερών μπακ.

Στο ίδιο επίπεδο από την άποψη ότι πρόκειται για την άμυνα είναι και η κινητικότητα για την απόκτηση του πολύπειρου γκολκίπερ Στέφαν Ορτέγκα στην περίπτωση πώλησης του Τζολάκη (που φυσικά συνεχίζει κανονικότατα τις προπονήσεις με την ομάδα στην Ολλανδία) με τους Άγγλους και τον τεχνικό της Χαλ να μιλούν για deal που θα κλείσει και τυπικά. Προς ώρας πάντως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι υπάρχουν συζητήσεις και όχι συμφωνία και με.τον Τζολάκη να δείχνει να θέλει να παίξει σε πιο μεγάλη Λίγκα. Άρα και αυτήν της Premier.

Ο τρίτος πόλος αφορά στο οκτάρι. Και εκεί υπάρχει η κινητικότητα από μεριάς των Πειραιωτών. Τέλος μπορεί ο Ολυμπιακός να μην κινείται για σέντερ φορ ωστόσο πρέπει να ξεκαθαρίσει εκεί η κατάσταση καθώς ο τραυματίας Κλέιτον τελεί υπό παραχώρηση και ενώ υπάρχει η τριάδα των Ελ Καμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ αλλά και ο Μασούρας που χρησιμοποιείται ως φορ από τον κόουτς Μεντιλίμπαρ αυτήν την περίοδο. Όλα αυτά βέβαια ανεξάρτητα από την ζήτηση που μπορεί να έχουν άλλοι παίκτες του υπάρχοντος ρόστερ.

Για την θέση του γκολκίπερ έχει προταθεί ο Κοτάρσκι χωρίς να προκύπτει κάτι άλλο ή μία συνθήκη για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!