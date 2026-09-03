Ο Ανάς Ζαρουρί αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, αφού υπήρξε συμφωνία με την Κολόμπους Κρου για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να αποτελέσει ο Ανάς Ζαρουρί, έστω και προσωρινά, αφού υπήρξε συμφωνία για το δανεισμό του με την Κολόμπους Κρου από το MLS.

Το πρωί της Τετάρτης (02/09) το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την κινητικότητα που υπήρχε από την άλλη όχθη του Ατλαντικού για τον Μαροκινό εξτρέμ. Οι συζητήσεις κύλησαν αρκετά γρήγορα κι έτσι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον μονοετή δανεισμού του ποδοσφαιριστή του «τριφυλλιού».

Μάλιστα, στο deal έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς, το ύψος της οποίας δεν έχει γνωστό, έτσι οι Αμερικανοί μπορούν να κάνουν χρήση της και να τον αποκτήσουν αν μείνουν ικανοποιημένοι από τις εμφανίσεις του.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής πρόλαβε να αγωνιστεί σε τέσσερα ματς με τη φανέλα του «τριφυλλιού» τη φετινή σεζόν προτού αποχωρήσει. Υπενθυμίζουμε πως εκείνος αγωνιζόταν στους «πράσινους» ως δανεικός την περασμένη σεζόν από τη Λανς και αποκτήθηκε με χρήση υποχρεωτικής οψιόν το φετινό καλοκαίρι, όταν ο Παναθηναϊκός κλείδωσε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή πληρώνοντας 2,7-2,8 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Ανάς Ζαρουρί στην Κολόμπους Κρου. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός θα παραμείνει στην αμερικανική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.

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