Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στα φιλικά από τον Άγιαξ με 1-0. Πολύ καλός στο ντεμπούτο του ο Πόποβιτς, θετικός ο Σμαϊλοβιτς, έδειξε ποιότητα σε 15' συμμετοχής ο Ρόκα. Αποστολή στην Ολλανδία Δημήτρης Τομαράς.

Στο πιο δυνατό φιλικό του τεστ ως τώρα στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός ήταν που έχασε με 1-0 από τον ισχυρό Άγιαξ έχοντας σε καλή μέρα νέα πρόσωπά του όπως ο γκολκίπερ Πόποβιτς και ο Σμαϊλοβιτς, αλλά και Ρόκα.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε ανταγωνιστικά στο πολύ δυνατό φιλικό του με τον Αίαντα. Είχε και φάσεις που θα μπορούσε να είχε σκοράρει σε αυτό το 1-0 του Άγιαξ στο 2ο γήπεδο του ολλανδικού συλλόγου. Σκόρερ ήταν ο Έντβαρτσεν.

Έτσι ξεκίνησε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Άγιαξ

Οι ερυθρόλευκοι άρχισαν τον αγώνα απέναντι στον Άγιαξ σε αυτό το δυνατό φιλικό τεστ ως εξής: Πόποβιτς στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Σμαϊλοβιτς και Μαφέο. Κέντρο με Γκαρθία, Εσε και Τσικίνιο μπροστά τους, άκρα με Ροντινέϊ και Φορτούνη και φορ τον Γιάρεμτσουκ.

Η πρώτη στιγμή του Ολυμπιακού και η… αποκρουσάρα του Πόποβιτς

Μία πρώτη πολύ καλή φάση του αγώνα ανήκε στο σύνολο του Μεντιλίμπαρ. Στο 5ο λεπτό μετά από την συνεργασία των Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ ο Ουκρανός φορ έχασε το τετ α τετ για ένα γκολ. Ο Αγιαξ από την άλλη πίεσε πιο έντονα και απείλησε τα καρέ του Πόποβιτς με το σουτ του Μπέργκχαους. Ο Πόποβιτς είχε στο 12ο λεπτό πολύ καλή επέμβαση σε αυτό το σουτ του αντίπαλου του.

Στη συνέχεια του α’ μέρους ο Αίαντας πρέσαρε και άλλο επιδιώκοντας να βρει γκολ κυρίως από σουτ και στατικές φάσεις όπως κόρνερ. Από τον Ολυμπιακό κινητικοί ήταν όλοι οι μεσοεπιθετικοί του και ενώ αρκετές φορές ο Έσε ήταν εκείνος που προσπαθούσε ως ο πρώτος χαφ μετά την άμυνα να φτιάξει παιχνίδι είτε με μακρινές και είτε με κοντινές μπαλιές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ερυθρόλευκοι έψαχναν τον Γιάρεμτσουκ όπως ο Ροντινέι σε μία σέντρα του που κόπηκε οριακά. Λίγο αργότερα ο ‘Ρόντι’ βρήκε με ωραία μπαλιά τον διεθνή φορ που είδε το σουτ του να μπλοκάρεται. Σε μεσοαμυντικό επίπεδο από την άλλη στο πρώτο 45λεπτο οι Πόποβιτς και Σμαϊλοβιτς έδειξαν ιδιαίτερα καλά στοιχεία. Το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε τις 2 ομάδες στο 0-0 με τον Ολυμπιακό να στέκεται αρκετά καλά απέναντι σε μία παραδοσιακή ολλανδική δύναμη και με διαφορά τον πιο δυνατό αντίπαλό του σε επίπεδο φιλικών αγώνων.

Ντεμπούτο ο Ρόκα και γκολ ο Έντβαρτσεν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έκανε αλλαγές στον Ολυμπιακό στην αρχή του 2ου 45λεπτου. Σε μία φιλική αναμέτρηση υπό βροχή για αρκετό διάστημα του αγώνα και σε κάποια σημεία και πιο έντονη – και με κάποιες εναλλαγές με ηλιοφάνεια - ο Άγιαξ θέλησε να μπει δυνατά και στην επανάληψη.

Στο 51ο λεπτό ο Ροντινέι έκανε μία ωραία ενέργεια από τα πλάγια έχοντας μία τελική έξω. Ο Πόποβιτς όποτε χρειαζόταν από την άλλη σταματούσε τις επιθέσεις των Ολλανδών. Όσο περνούσαν τα λεπτά η βροχή δυνάμωνε αλλά οι 2 ομάδες συνέχιζαν με μεγάλη διάθεση στον αγώνα αυτόν και ενώ ο Άγιαξ ήταν η ομάδα που προχώρησε σε αλλαγές. Μετά το 60ό λεπτό ο Φορτούνης είχε ένα σουτ που έπιασε ο πορτιέρε του Άγιαξ. Οι Γκοντς και Κλάασεν πήραν τη σκυτάλη σε επίπεδο φάσεων χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο γκολ.

Στο 68’ έχασε νέο τετ α τετ ο Γιάρεμτσουκ. Ο Άγιαξ ‘απάντησε’ με δυνατό σουτ στο δοκάρι. Το είχε ο Καρίσο με σουτ στο 75’ ενώ ο Πόποβιτς τον είχε σταματήσει σε εκτέλεση φάουλ του στο 73’. Στο 75ο λεπτό εισήλθε στον αγώνα ο νεοαποκτηθείς Ρόκα κάνοντας έτσι το ερυθρόλευκο ντεμπούτο του. Στα επόμενα λεπτά ο Γιάρεμτσουκ έχασε νέα ευκαιρία και ο Άγιαξ σκόραρε.

Στο 80ό λεπτό ο Έντβαρτσεν βρήκε δίχτυα μετά από σουτ που κόντραρε και πάνω στον Μαφέο για να ακολουθήσει καλή στιγμή για τον Ρόκα με σουτ του για το 1-1. Ένας Ρόκα που ανέδειξε με το… καλημέρα ορισμένα καλά του στοιχεία ενώ στην συνέχεια ο Ροντινέι απείλησε με ένα καλό χτύπημα φάουλ. Λίγο πριν το τέλος του ματς απείλησε και ο Μασούρας.

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Σμαϊλοβιτς (66’ Κουτσίδης), Μαφέο, Γκαρθία (75’ Φίλης), Έσε, Τσικίνιο (80’ Μασούρας), Ροντινέϊ, Φορτούνης (75’ Ρόκα) και Γιάρεμτσουκ.

Άγιαξ: Πάες, Ρόσα, Μπόουμαν, Μπλιντ, Βάινταλ, Ρέγκιρ, Μπέργκαους, Κλάασεν, Ντόλμπεργκ, Γκλουχ και Γκοντς.

