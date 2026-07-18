Η ΑΕΚ μέσα σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος του φιλικού με τη Χρόνινγκεν έφτασε στην ανατροπή (1-2) με τους Ζίνι και Καλοσκάμη, παίζοντας με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ρέλβας. Πάντως οι κιτρινόμαυροι έδειξαν ότι έχουν αρκετά πράγματα να βελτιώσουν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της στην Ολλανδία επικρατώντας της Χρόνινγκεν με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ρέλβας από το 55' για επικίνδυνο τάκλιν. Η Ένωση με προσωπική ενέργεια του Ζίνι στο 77' και κεφαλιά του Καλοσκάμη στο 83' πήρε τη νίκη, ωστόσο παρά την ανατροπή με παίκτη λιγότερο, οι κιτρινόμαυροι έδειξαν ότι έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας για να φτάσουν εκεί που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι παίκτες της ΑΕΚ πλέον παίρνουν τετραήμερη άδεια και επιστρέφουν στο Άπελντορν στις 23 Ιουλίου για να συνεχίσουν την προετοιμασία τους ως τις 2 Αυγούστου

Έτσι ξεκίνησε η ΑΕΚ στο φιλικό με τη Χρόνινγκεν

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσει με τις πιο βασικές του επιλογές, έχοντας τους Γιόβιτς και Βάργκα δίδυμο στην επίθεση. Ο Μπρινιόλι ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, οι Κάιρινεν και Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Κοϊτά αριστερά, ο Ζούμπκοφ δεξιά και μπροστά ο Βάργκα με τον Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ μπήκε καλά, αλλά βρήκε δυσκολίες στη συνέχεια

Στο πρώτο 45λεπτο η ΑΕΚ είχε γενικά μια μέτρια εικόνα. Ξεκίνησε καλά το ματς με δοκάρι στο 2' από το σουτ του Κοϊτά έπειτα από το στρώσιμο του Μαρίν, όμως στη συνέχεια η Ένωση δυσκολευόταν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία έχοντας τη δεύτερη και τελευταία καλή της ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο στο 18' από αντεπίθεση. Οι κιτρινόμαυροι έσπασαν άψογα το πρέσινγκ της Χρόνινγκεν, ο Κοϊτά έστρωσε στον Βάργκα, αλλά αυτός δεν μπόρεσε να νικήσει τον Φάεσεν στο τετ α τετ. Γενικότερα η ολλανδική ομάδα πίεζε ψηλά την άμυνα των κιτρινόμαυρων, οι οποίοι ανασταλτικά έκλειναν τους χώρους, όμως στο build up είχαν προβληματάκια όταν πιέζονταν.

Μετά το μισάωρο η Χρόνινγκεν απείλησε σε τρεις περιπτώσεις. Ο Μέρσερα στο 31' στο δεύτερο δοκάρι με τη μία σούταρε αόυτ, ενώ στο 39' το πρέσινγκ της ολλανδικής ομάδας ψηλά οδήγησε σε λάθος πάσα από τον Μαρίν, αλλά ο Ντε Γιόνγκε με πλασέ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών, ο ίδιος παίκτης της Χρόνινγκεν απείλησε με ένα πλασέ εκτός περιοχής, αλλά ο Μπρινιόλι ήταν σε ετοιμότητα αποκρούοντας. Λίγο νωρίτερα ο Κοϊτά είχε προσπαθήσει να απειλήσει ξανά, αλλά το σουτ του κόντραρε στον Μπλόκζιλ και πέρασε αόυτ.

Δύο φάσεις, δύο γκολ με Ζίνι και Καλοσκάμη και ανατροπή

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Μάνταλος πέρασε αντί του Ζούμπκοφ και ο Σαχαμπό αντί του Κάιρινεν, με τον Μάνταλο να πηγαίνει αριστερά και τον Κοϊτά δεξιά, με τη Χρόνινγκεν να απειλεί στο 47' με σουτ του Φαν ντερ Βερφ μέσα από την περιοχή που πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Τα νεύρα έκαναν την εμφάνισή τους μετά από μια μονομαχία του Κοϊτά με τον Βίλουμσον, με τους κιτρινόμαυρους να επηρεάζονται και τον Ρέλβας να αντικρίζει την απευθείας κόκκινη στο 55' όταν άπλωσε απρόσεκτα το πόδι του αφού έχασε το κοντρόλ και βρήκε τον Χέρμες με επικίνδυνο τάκλιν!

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στη συνέχεια με την... δεκάδα της πλέον να αποτελείται από τους Μπρινιόλι, Χριστακόπουλο, Πενράις, Γκεοργκίεφ, Αλεξίου, Σαχαμπό, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Κουτέσα και Ζίνι, και τη Χρόνινγκεν στο αμέσως επόμενο λεπτό (65') να εκμεταλλεύεται την αδράνεια της κιτρινόμαυρης άμυνας και να ανοίγει με πλασέ του Ζαουάντα το σκορ για το 1-0.

Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βγάλει καθόλου συνεργασίες και να δημιουργήσει, επηρεασμένη και από τα νεύρα και την κόκκινη και από τις μαζεμένες αλλαγές. Ωστόσο στο 77' κατάφερε να ισοφαρίσει, με τον Κουτέσα να πιέζει, τον Ζίνι να κλέβει και να βγαίνει απέναντι από τον Φάεσεν κάνοντας το 1-1 με πλασέ σε μια όμορφη ατομική ενέργεια από τον Ανγκολέζο επιθετικό.

Μάλιστα η ΑΕΚ στη δεύτερή της φάση στο δεύτερο μέρος μέσα σε λίγα λεπτά πήρε το προβάδισμα! Στο 83' ο Μάνταλος έφερε την μπάλα με εκτέλεση φάουλ μέσα στην περιοχή, ο Καλοσκάμης πήρε την κεφαλιά και βρήκε δίχτυα με την ΑΕΚ να κάνει την ανατροπή με δέκα παίκτες. Ένα λεπτό αργότερα ο Κουτέσα δεν μπόρεσε να σκοράρει σε τετ α τετ. Το 1-2 ήταν το τελικό σκορ με την Ένωση να ολοκληρώνει έτσι το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της στο Άπελντορν της Ολλανδίας και να επιστρέφει εκεί την ερχόμενη Πέμπτη για να συνεχίσει τη δουλειά.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος (64' Πένραϊς), Ρέλβας, Μουκουντί (64' Γκεοργκίεφ), Ρότα (64' Χριστακόπουλος), Κάιρινεν (46' Σαχαμπό) Μαρίν (64' Κουτέσα), Κοϊτά (64' Αλεξίου), Ζούμπκοφ (46' Μάνταλος), Βάργκα (64' Καλοσκάμης), Γιόβιτς (64' Ζίνι)

Η αρχική ενδεκάδα της Χρόνινγκεν (Ντικ Λούκιεν): Φάεσεν, Μπλόκζιλ, Ρέντε, Χέρνες, Ντε Γιόνγκε, Βίλουμσον, Σρόιντερς, Φαν Ντερ Βερφ, Κλέμεντ, Φαν Μπέργκεν, Μέρσερα.