Αλμέιδα για Πινέδα: «Τον ήθελα πολύ, του έδωσε πολλά και καλά πράγματα η ΑΕΚ»

Ο Ματίας Αλμέιδα αναφέρθηκε για τον Ορμπελίν Πινέδα ότι στην εθνική και ότι δεν τον πρόσεξαν όσο έπρεπε αν και τρεις φορές κορυφαίος σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ αποκάλυψε ότι του μίλησε μια φορά μέσω μηνύματος.

Ο Ορμπελίν Πινέδα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ έπειτα από μία 4ετία καθώς υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της Μοντερέι για τον επαναπατρισμό του 30χρονου χαφ.

Ο Ματίας Αλμέιδα, που ανέλαβε τον μεξικάνικο σύλλογο πριν λίγες εβδομάδες, πήρε θέση για τη συγκεκριμένη μεταγραφή, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ενώ τόνισε ότι δεν έχει μιλήσει τον διεθνή μέσο.

Αναλυτικά όσα είπε ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ:

«Η συμφωνία με τον Ορμπελίν δεν έχει κλείσει ακόμα. Είναι ένας παίκτης που ήθελα πολύ. Είναι ο παίκτης που έχω προπονήσει περισσότερο σε όλη μου την προπονητική καριέρα. Νομίζω ότι τον έχω προπονήσει σε 240 αγώνες, κάτι τέτοιο.

Είναι κρίμα που δεν τον πρόσεξαν, επειδή επιλέχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τρία συνεχόμενα χρόνια. Αυτό θα πρέπει να τους γεμίζει με υπερηφάνεια. Ένας Μεξικανός παίκτης που επιλέχθηκε τρεις συνεχόμενες φορές ως ο καλύτερος παίκτης σε μια μεγάλη διοργάνωση, στην οποία κέρδισε και το πρωτάθλημα.

Στην Ελλάδα, έλαβε αγάπη και την αναγνώριση που του αξίζει. Η ΑΕΚ έδωσε επίσης στον Ορμπελίν πολλά καλά πράγματα. Είναι ένας αγαπητός παίκτης των οπαδών και έχει μια υπέροχη ιστορία ως Μεξικανός στην Ελλάδα.

Είναι δυναμικός, ταπεινός, παίζει σε κάθε παιχνίδι, θέλει να βελτιώνεται, είναι καλός συμπαίκτης, εκπροσωπεί καλά τη χώρα του, έχει δημιουργήσει οικογένεια, είναι έξυπνος και έχει πολλά άλλα θετικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό προσπαθώ πάντα να τον παίρνω μαζί μου όπου κι αν πάω. Δεν του έχω μιλήσει ακόμα, πιστέψτε το ή όχι. Ανταλλάξαμε μόνο ένα μήνυμα».