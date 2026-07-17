Μετά την αγορά του Ορμπελίν Πινέδα από τη Μοντερέι, η ΑΕΚ φέρνει σε πρώτο πλάνο την υπόθεση μεταγραφής του αντικαταστάτη του, πέρα από τις προσθήκες στόπερ και μεσοεπιθετικού που επίσης αναζητά.

Ο Ορμπελίν Πινέδα λέει «αντίο» στην ΑΕΚ μετά από μια τετραετία καθώς όπως αποκάλυψε ο Σέσαρ Λουίς Μέρλο τα ξημερώματα της Παρασκευής, η Μοντερέι αποφάσισε τελικά να πληρώσει τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ και να αγοράσει τον «Μαγίτο» από την Ένωση, έναν χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαίου του.

Από εδώ και πέρα θα τρέξουν τα διαδικαστικά με τον Πινέδα να αναμένεται άμεσα να περάσει από ιατρικές εξετάσεις στο Μεξικό ώστε στη στη συνέχεια να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μοντερέι υπογράφοντας για τέσσερα χρόνια.

Μάλιστα όπως αναφέρουν στα ρεπορτάζ τους οι Μεξικανοί, το συμβόλαιο το οποίο έχει συμφωνήσει ο «Μαγίτο» με τη Μοντερέι θα του αποφέρει ετησίως το ποσό των 3 εκατ. δολαρίων.

Στο επίκεντρο ο αντι-Πινέδα

Πλέον στην ΑΕΚ σε πρώτο πλάνο έρχεται το θέμα του αντικαταστάτη του. Όπως αναφέραμε, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ήταν έτοιμος για το συγκεκριμένο σενάριο και ήδη είχε δουλέψει υποθέσεις μπροστά στο ενδεχόμενο ο Πινέδα να έπαιρνε τελικά μεταγραφή στη Μοντερέι.

Η ΑΕΚ προχωρά λοιπόν το θέμα του αντι-Πινέδα προκειμένου να καλύψει το κενό του με μια ποιοτική λύση που θα αναβαθμίσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Ριμπάλτα και Νίκολιτς να συναποφασίζουν, όπως συμβαίνει σε όλον τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

Προφανώς και μιλάμε για μια κομβική μεταγραφή καθώς ο Πινέδα αποτελούσε παίκτη - κλειδί για την ΑΕΚ την τελευταία τετραετία, κατά την οποία είχε καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι της ομάδας στη μεσαία γραμμή.

Για τρεις μεταγραφές πάει η ΑΕΚ

Στην ΑΕΚ λοιπόν προχωράνε την υπόθεση του αντικαταστάτη του Πινέδα έχοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις στα χέρια τους, με αυτή τη μεταγραφή να προστίθεται στις άλλες δύο που είχαν στο μεταγραφικό τους πλάνο οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς.

Εκτός από τον αντικαταστάτη του Πινέδα δηλαδή, όπως έχει τονιστεί, η ΑΕΚ βρίσκεται στην αγορά για δύο ακόμα μεταγραφές. Την προσθήκη ενός στόπερ και ενός μεσοεπιθετικού. Αυτές οι τρεις κινήσεις βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή ως στόχοι στον μεταγραφικό σχεδιασμό των κιτρινόμαυρων.