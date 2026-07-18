Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία με 1-0 από τον Άγιαξ.
Οι Πειραιώτες είχαν καλά διαστήματα και δύο σημαντικές ευκαιρίες με τον Γιάρεμτσουκ, με το αποτέλεσμα στο 0-0.
Οι Ολλανδοί με τη σειρά τους είχαν δοκάρι με τον Καρίσο και στο 80' βρήκαν το γκολ με τον Έντβατσεν, που ήταν και το μοναδικό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός αναζήτησε την ισοφάριση, αλλά ο Ρόκα στο ντεμπούτο του και ο Μασούρας έχασαν σημαντικές ευκαιρίες.
Τα highlights της αναμέτρησης
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