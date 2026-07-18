Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1: Τα highlights του αγώνα

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1: Τα highlights του αγώνα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία με 1-0 από τον Άγιαξ.

Οι Πειραιώτες είχαν καλά διαστήματα και δύο σημαντικές ευκαιρίες με τον Γιάρεμτσουκ, με το αποτέλεσμα στο 0-0.

Οι Ολλανδοί με τη σειρά τους είχαν δοκάρι με τον Καρίσο και στο 80' βρήκαν το γκολ με τον Έντβατσεν, που ήταν και το μοναδικό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός αναζήτησε την ισοφάριση, αλλά ο Ρόκα στο ντεμπούτο του και ο Μασούρας έχασαν σημαντικές ευκαιρίες.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός: Η λύση που έλειπε, ο «μίνιμουμ για το Κύπελλο» και ο Νίκολα Μόρο
image

Τα highlights της αναμέτρησης

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα