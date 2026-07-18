Ολυμπιακός: Η λύση που έλειπε, ο «μίνιμουμ για το Κύπελλο» και ο Νίκολα Μόρο

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό μετά και το χθεσινό του φιλικό.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έρχεται ένας κυνηγός, σου βάζει τρία γκολ στο πρώτο του φιλικό έχοντας τρεις προπονήσεις με την καινούρια ομάδα του και αλλάζει αμέσως το σκηνικό.

Ο Ολυμπιακός δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό στο χθεσινό 3-1 με τη Φορτούνα Σίταρντ (11η στο περασμένο ολλανδικό πρωτάθλημα), αλλά σίγουρα ήταν αρκετά καλύτερος σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο φιλικό του, το 1-1 με τη Λέουβεν (12η στο περασμένο βελγικό πρωτάθλημα). Τότε, μας είχε προβληματίσει. Τώρα, δεν μας ενθουσίασε (για παράδειγμα οι Ολλανδοί κυκλοφορούσαν συχνά πολύ καλά την μπάλα, με ευκολία), αλλά έδωσε λόγους για κάποια χαμόγελα.

Αφενός μεν λόγω της καταλυτικής παρουσίας του Ζότα, αφετέρου δε λόγω της εικόνας των νέων παιδιών της ομάδας, ιδίως δε του Φίλη. Και στη συνέχεια του Στουρνάρα και του Κουτσίδη, με τον 24χρονο τερματοφύλακα ενδεχομένως να διεκδικεί τη θέση του αναπληρωματικού από τον Πόποβιτς, που στις προπονήσεις δείχνει ότι θέλει ακόμη δουλειά, αν και ασφαλώς περιμένουμε να τον δούμε στα επόμενα φιλικά, πιθανόν και σήμερα με τον Άγιαξ, εάν δεν παίξει ο Τζολάκης, που είναι με το ένα πόδι στη Χάλ.

Για τον Ζότα οι πολλοί στέκονται στα τρία γκολ και κυρίως στο εκπληκτικό τελείωμα του στο 2-0, σε φάση στην οποία έδειξε στον Σιπιόνι που θέλει την μπάλα, βγήκε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε θεαματικά, αλλά και υποδειγματικά. Αν θελήσουμε, όμως, να αναλύσουμε καλύτερα το παιχνίδι του θα βρούμε πραγματικά ενδιαφέροντα στοιχεία.

Κατ΄ αρχάς πρόκειται για παίκτη που δεν την θέλει την μπάλα! Εννοώ δεν την παιδεύει. Την δίνει σχεδόν πάντα γρήγορα και με τη μία. Έχει καλή τακτική παιδεία: βγαίνει, παίρνει μπάλα, τη δίνει και ξαναφεύγει μπροστά-απλές, αλλά σωστές κινήσεις. Παίζοντας σε ρόλο δεύτερου φορ (θυμηθείτε τι έγραφα εδώ, πριν το χθεσινό φιλικό), είναι πιεστικός στην αντίπαλη άμυνα, κλέβει, γυρνάει να βοηθάει πίσω (ενίοτε και με τάκλιν που θυμίζουν κόφτη!), παίρνει κεφαλιές, αλλά πάνω απ΄ όλα είναι ένας πολύ επικίνδυνος παίκτης. Χώνεται στις φάσεις και δη με πολλούς τρόπους.

Σε μία σέντρα του Αντρέ Λουίς από δεξιά, έφυγε σφαίρα προς το πρώτο δοκάρι για να πλασάρει, αλλά δεν βρήκε γεμάτα για ελάχιστα την μπάλα…Μυρίζεται τη φάση και πλασάρεται έξυπνα στην περιοχή, όπως συνέβη στο πρώτο γκολ που ήρθε από στημένη φάση…Κινήθηκε πανέξυπνα μπουκάροντας στην περιοχή, πέρασε έναν Ολλανδό, αλλά κόπηκε η πάσα του προς το πρώτο δοκάρι για φάση γκολ…Έχει ικανότητα να φεύγει στην πλάτη της άμυνας, όπως έγινε στο δεύτερο γκολ, αλλά και σε μία ακόμη στιγμή, στα τελευταία λεπτά, όπου ο επόπτης σε οριακή φάση τον υπέδειξε οφσάϊντ…Παίρνει καλές θέσεις στην περιοχή, ερχόμενος από πίσω σαν τρέϊλερ, όπως έγινε σε μία στιγμή που του γύρισε (ανεπιτυχώς) την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ, τον οποίο και χειροκρότησε για την έμπνευση του ο Πορτογάλος…Ακόμη και σε εκτέλεση κόρνερ τον είδαμε να πετάγεται στο πρώτο δοκάρι και να παίρνει κεφαλιά, έστω άστοχη…

Κι όλα αυτά, ενώ σε όλο το β΄ ημίχρονο έπαιξε σε χαμηλές στροφές ο Ζότα, αφού έχει μόλις λίγες προπονήσεις στα πόδια του. Με τον Μεντιλίμπαρ πιθανότατα να τον αφήνει σε όλο το 90λεπτο ακριβώς για να του δώσει λίγο ρυθμό, αλλά και ψυχολογία με κάποιο ακόμη γκολ, όπως συνέβη στη φάση του πέναλτι, το οποίο κι εκτέλεσε άψογα. Με τον Αντρέ Λουίς να ζητάει να το χτυπήσει ο ίδιος και τον αρχηγό Μασούρα να παρεμβαίνει και να του εξηγεί ότι είναι καλύτερο να το σουτάρει ο Ζότα, με την προοπτική του χατ τρικ στην πρώτη του κιόλας εμφάνιση.

Μοιάζει ο Ζότα να είναι μία λύση που πραγματικά έλειπε από τον Ολυμπιακό. Ένας δεύτερος κυνηγός που να παίζει στην ίδια ευθεία η, λίγο πίσω από τον πρώτο κυνηγό, και να έχει το γκολ.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός έχει προτεραιότητα τον Άμραμπατ για τη μεσαία γραμμή. Και είναι πάντα στο κόλπο για τον Μπρόζοβιτς. Τι όνομα υπάρχει ψηλά στην ατζέντα του, μαζί με εκείνο του Γάλλου Καντιού της Λοριάν; Σύμφωνα με πληροφορίες μας από την Ιταλία, τον 28χρονο Κροάτη διεθνή Νικόλα Μόρο (1μ83) της Μπολόνια. Τον πρώην άσο της Ντινάμο Ζάγκρεμπ είχε επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία, να αγοράσει η ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, με τον Ολυμπιακό πάντως να τον είχε προσεγγίσει νωρίτερα, χωρίς όμως τότε την αποφασιστικότητα να τον πάρει οπωσδήποτε.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τον Φίλη τον είδαμε στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού και ήταν λίγο «μαζεμένος». Τον είδαμε στο δεύτερο φιλικό και μας άρεσε πολύ για την ικανότητα του ανασταλτικά. Τον είδαμε και στο τρίτο φιλικό και μας άρεσε πολύ για τη γενική του εικόνα. Πρωτίστως γιατί έβγαλε προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι, στα 19 χρόνια του. Τον έβλεπες με τι άνεση και τι ψυχραιμία κινούνταν και πάσαρε.

Είχαμε σχηματίσει την εικόνα ενός καθαρά αμυντικογενή κεντρικού χαφ, αλλά χθες ξεδίπλωσε πολύ περισσότερες ικανότητες. Είχε ωραίες κινήσεις, ακόμη κι έξω από την περιοχή, που ανακόπηκαν μόνο με φάουλ. Άλλαζε εκπληκτικά το παιχνίδι, ιδίως προς τον Αντρέ Λουίς. Είχε πάρα πολλές έξυπνες πάσες, ακόμη και κάθετες, για σουτ. Έπαιρνε κεφαλιές, καθαρίζοντας ακόμη και σε εκτελέσεις κόρνερ. Είχε ανακτήσεις μπάλας, δυναμικές προβολές, έκοβε κι έπαιρνε και φάουλ μαζί! Απείλησε τρεις φορές με σουτ, το δε ένα μέσα από την περιοχή ήταν για γκολ.

Για να είμαι δε ειλικρινής, ήταν πολλές φορές καλύτερος από τον Φίλη που είχα δει με την Κ19 στο Γιούθ Λιγκ το περασμένο φθινόπωρο. Τότε ξεχώριζε γιατί ήταν επιβλητικός με το παράστημα του (1μ90) και την ικανότητα του με το αριστερό πόδι, είχε ένα γκολ με την Άρσεναλ και μία ασίστ με την PSV, όμως ήταν πολλές φορές με ημιτελείς προσπάθειες. Τώρα, μοιάζει ένας πολύ καλύτερος παίκτης, που χθες τα έκανε σχεδόν όλα! Κι αν ήταν πιο συνεπής ανασταλτικά εκεί γύρω στο ημικύκλιο της περιοχής του Στουρνάρα, όπως στη φάση του 2-1, θα έπαιρνε βαθμό από 8 και πάνω!

Φαίνεται μίνιμουμ για να παίζει στο Κύπελλο ως ένας εκ των κάτω των 22 ετών. Πραγματικά, όμως, μίνιμουμ, καθώς φαίνεται να είναι για σπουδαία πράγματα, αν συνεχίσει έτσι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔