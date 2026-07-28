Ορτέγκα - Ολυμπιακός: Το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) φτάνει ο 33χρονος τερματοφύλακας στην Αθήνα
Ημέρα Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό, όπως σας ενημερώσει από χθες το Gazzetta, καθώς ο 33χρονος πορτιέρε αναμένεται στην Αθήνα της Ελλάδας για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».
Συγκεκριμένα, ο 33χρονος πορτιέρε θα ταξιδέψει από το Αμβούργο της Γερμανίας με προορισμό την Ελλάδα προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του στους Πειραιώτες.
Ο ίδιος αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος στις 15:22 και στη συνέχεια θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα είναι καλά, θα ανακοινωθεί από τους «ερυθρολεύκους», αποτελώντας τον αντί-Τζολάκη.
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