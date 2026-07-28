Στην Ελλάδα αναμένεται το μεσημέρι (15:22) της Τρίτης (28/07) ο Στέφαν Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό.

Ημέρα Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό, όπως σας ενημερώσει από χθες το Gazzetta, καθώς ο 33χρονος πορτιέρε αναμένεται στην Αθήνα της Ελλάδας για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος πορτιέρε θα ταξιδέψει από το Αμβούργο της Γερμανίας με προορισμό την Ελλάδα προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο ίδιος αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος στις 15:22 και στη συνέχεια θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα είναι καλά, θα ανακοινωθεί από τους «ερυθρολεύκους», αποτελώντας τον αντί-Τζολάκη.