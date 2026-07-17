Ο Λορέντσο Σιπιόνι τραυματίστηκε στον ώμο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Άτυχος στάθηκε ο Λορέντσο Σιπιόνι στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Ο Αργεντινός χαφ πήρε φανέλα βασικού από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έβγαλε εξαιρετική ασίστ στο δεύτερο γκολ του Ζότα Σίλβα, όμως λίγο αργότερα έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού ο Σιπιόνι έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας τραυματισμό στον ώμο έπειτα από μονομαχία και εν τέλει κρίθηκε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τη θέση του Αργεντινού στα χαφ πήρε ο Θεοφάνης Μπακούλας.

Πλέον μένει να αποσαφηνιστεί το μέγεθος του προβλήματος του τραυματισμού του Σιπιόνι.

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