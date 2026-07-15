Απόλυτη επιβεβαίωση του Gazzetta, από το οποίο πρώτοι ενημερωθήκατε για το ενδιαφέρον του Αστέρα Τρίπολης σχετικά με τον Ρικαρντίνιο, με τον παίκτη να είναι πλέον επίσημα στα κιτρινομπλέ.

Στις 13 Ιουλίου διαβάσατε στο Gazzetta ότι ο στόχος του Αστέρα Τρίπολης για την ενίσχυση της επίθεσης είναι ο Βραζιλιάνος Ρικαρντίνιο.

Ο 25χρονος αποτελεί πλέον και επίσημα παίκτη των Αρκάδων με το σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2028.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, Ricardo Viana Filho, ο οποίος υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ricardinho γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 2001 στην πόλη Guarulhos της Βραζιλίας και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Έχει εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας αγωνιστεί και σκοράρει στην League Phase του Champions League, έχει αγωνιστεί σε τέσσερα διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχει καταγράψει συνολικά 183 επίσημες συμμετοχές, με 48 γκολ και 13 ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Ricardinho στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Grêmio 40 (10)

Marítimo 12 (1)

Atlético Goianiense 9

Levski Sofia 56 (20)

Viktoria Plzeň 10 (3)

Maccabi Haifa 11 (1)

Kairat 32 (4)

ΔΗΛΩΣΗ

"Μία νέα πρόκληση ξεκινάει για εμένα. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του ΑΣΤΕΡΑ για την πρόσκληση και την επιθυμία να έρθω στην ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε με συγκέντρωση, οργάνωση και πάθος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις και την προετοιμασία μου για την σεζόν"».