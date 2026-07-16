Ο Λεβαδειακός φέρνει τον Αγκουστίν Ούρτσι στην Ελλάδα και είναι κοντά στο να ολοκληρώσει μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυσή του.

Το βράδυ της Τετάρτης (15/07) αποκαλύφθηκε από την Αργεντινή πως o Λεβαδειακός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Χουάρες για την απόκτηση του Αγκουστίν Ούρτσι και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ οι πληροφορίες αυτές αληθεύουν με τους Βοιωτούς να έχουν συμφωνήσει με τους Μεξικανούς για την απόκτησή του.

Πρόκειται για 26χρονο Αργεντινό εξτρέμ, ο οποίος ανήκει στη Χουάρες, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027. Εκείνος αγωνιζόταν ως δανεικός στην Κονσεπτσιόν της Χιλής κι ενώ κανονικά θα έμενε εκεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, η συμφωνία διακόπηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Λιβαδειά.

Η συμφωνία με τους Μεξικανούς αφορά δανεισμό του ποδοσφαιριστή για ολόκληρη τη σεζόν ενώ συμπεριλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Την σεζόν που έτρεχε στη Χιλή πραγματοποίησε 24 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε περίπου 1.500 αγωνιστικά λεπτά.

Εκείνος έχει 25 συμμετοχές με την Χουάρες (1 γκολ και 1 ασίστ) ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ακόμη για τις Ουρακάν (35 συμ. 3 γκολ και 1 ασίστ), Ράσινγκ Κλουμπ (24 συμ.) και Μπάνφιλντ, με την οποία έχει φτάσει τις 120 συμμετοχές με 7 γκολ και 10 ασίστ.

H δε μεταγραφή του από την Μπάνφιλντ στη Χουάρες το καλοκαίρι του 2023 κόστισε 3,2 εκατ. ευρώ.

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