Ορτέγκα - Ολυμπιακός: Προχωρά για τον Γερμανό γκολκίπερ
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Ο Ολυμπιακός έχει βάλει σε καλό δρόμο την απόκτηση του έμπειρου πορτιέρε, Στέφαν Ορτέγκα.
Την ώρα που ο προπονητής της Χαλ δείχνει μέσω των δηλώσεών του ότι είναι σίγουρος για την απόκτηση του Τζολάκη ο Ολυμπιακός προχωρά για να κλείσει τον Γερμανό έμπειρο γκολκίπερ. Ο λόγος για τον Στέφαν Ορτέγκα με θητεία και τίτλους στη Σίτι αλλά και πέρασμα από τη Φόρεστ.
Οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν τα έχουν βρει οριστικά. Ωστόσο η περίπτωση αυτή είναι σε καλό δρόμο για τον Ολυμπιακό παρά το ενδιαφέρον γερμανικών συλλόγων για εκείνον.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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