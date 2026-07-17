Ο Ολυμπιακός έχει βάλει σε καλό δρόμο την απόκτηση του έμπειρου πορτιέρε, Στέφαν Ορτέγκα.

Την ώρα που ο προπονητής της Χαλ δείχνει μέσω των δηλώσεών του ότι είναι σίγουρος για την απόκτηση του Τζολάκη ο Ολυμπιακός προχωρά για να κλείσει τον Γερμανό έμπειρο γκολκίπερ. Ο λόγος για τον Στέφαν Ορτέγκα με θητεία και τίτλους στη Σίτι αλλά και πέρασμα από τη Φόρεστ.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν τα έχουν βρει οριστικά. Ωστόσο η περίπτωση αυτή είναι σε καλό δρόμο για τον Ολυμπιακό παρά το ενδιαφέρον γερμανικών συλλόγων για εκείνον.