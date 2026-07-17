Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού από το Μπενίν, Κάντας Φιόγκμπε, από την Αταλάντα.

Η Athens Kallithea μετά τη μεταγραφή του Χοσέ Ρόμο και την παραμονή του Μιχάλη Μανιά βρήκε τον παίκτη, με τον οποίο έκλεισε την τριάδα των φορ. Ο λόγος για τον Κάντας Φιόγμπε, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Αταλάντα.

Πρόκειται για 21χρονος φορ από το Μπενίν, ο οποίος στο δεύτερο μισό της σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα, έχοντας 3 γκολ σε 7 εμφανίσεις στα Play Out της Super League 2.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού με καταγωγή από το Μπενίν, Candas Fiogbé, από την Atalanta.

Γεννημένος στο Dékanmey, ο Fiogbé εντάχθηκε στους Nerazzurri σε ηλικία 14 ετών και ξεχώρισε ως δεινός σκόρερ σε όλη την πορεία του στις ακαδημίες του συλλόγου, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με τις ομάδες Κ17 και Κ18, πριν φτάσει στην κατηγορία Primavera.

Τη σεζόν 2024/25, σημείωσε τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ στην Primavera 1, έξι γκολ σε έξι αγώνες στο UEFA Youth League και κατέγραψε τα πρώτα του επαγγελματικά λεπτά με την ομάδα U23 της Atalanta στη Serie C.

Τη σεζόν 2025/26, μετακινήθηκε με τη μορφή δανεισμού στα μέσα της σεζόν στη Super League 2, για λογαριασμό του ΠΑΣ Γιάννινα, όπου πέτυχε τρία γκολ σε επτά αγώνες κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών της σεζόν.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Fiogbé έχει τρεις συμμετοχές με την ανδρική εθνική ομάδα του Μπενίν, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του απέναντι στη Νότια Αφρική, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, τον Μάρτιο 2025.

Καλωσήρθες, Candas».