Ζότα Σίλβα: «Θα παίξω όπου μου ζητηθεί»

Ο Ζότα Σίλβα μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία για το ανεπίσημο ντεμπούτο του στον Ολυμπιακό και απάντησε σε ερώτηση του Gazzetta για τη θέση που τον βολεύει να αγωνίζεται.

Ο Ζότα Σίλβα... έλαμψε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς πέτυχε χατ τρικ στο φιλικό παιχνίδι με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία μετά τον αγώνα και, μεταξύ άλλων, απάντησε σε ερώτηση του Gazzetta για τη θέση που τον βολεύει να αγωνίζεται.

Οι δηλώσεις του Ζότα Σίλβα

«Γενικά θεωρώ πως ήταν ένα πολύ καλό φιλικό παιχνίδι για εμάς. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά σε γενικές γραμμές, αισθάνομαι τέλεια με τα τρία γκολ, αλλά το σημαντικό είναι ότι η εμφάνισή μας ήταν ικανοποιητική. Θεωρώ με αυτό το ξεκίνημα μπορεί να πάει καλά όλο το υπόλοιπο».

Σε ερώτηση του Gazzetta για το πού νιώθει άνετα να παίζει: «Γενικά αισθάνομαι καλά σε όλες τις θέσεις είτε σαν εξτρέμ είτε σαν επιθετικός είτε λίγο πίσω από τον επιθετικό σαν κρυφός φορ. Θα παίξω όπου μου ζητηθεί όπου η ομάδα με χρειάζεται και γενικά θεωρώ πως μπορώ να δώσω πολλά πράγματα στην ομάδα».

Για το τι έπαιξε καθοριστικό για να έρθει στον Ολυμπιακό: «Το σημαντικό για εμένα ήταν το πρότζεκτ. Θωρώ πως ήταν ένα πρότζεκτ που με έχει αγκαλιάσει και γενικά αισθάνομαι καλά στην ομάδα. Δεν ήταν δύσκολη η απόφαση να έρθω, γνώριζα πολλά για τον σύλλογο και μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι ευχαριστημένος από τις πρώτες μου ημέρες στην ομάδα.

Θεωρώ πως υπάρχει μία διαφορετική δυναμική και προσωπικά θα ήθελα να έχω μία πολύ καλή σεζόν ώστε να βοηθήσω το γκρουπ και τους στόχους του. Το γκρουπ είναι φανταστικό, είναι μία πολύ καλή δεμένη οικογένεια. Είναι φανταστικό το όλο κλίμα το πως έχω ενσωματωθεί στην ομάδα. Γενικά σιγά σιγά πιστεύω θα αισθάνομαι όλο και πιο άνετα με το γκρουπ».

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