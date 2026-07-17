Νίκολιτς: «Το βραβείο του κορυφαίου προπονητή είναι ατομική ανταμοιβή σε ομαδικό αθλητισμό, ανήκει σε όλους»

Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την βράβευση του κατά την κλήρωση της Super League ως κορυφαίου προπονητή της περασμένης σεζόν.

O Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να μην ήταν εφικτό να βρεθεί στην κλήρωση της Super League από τη στιγμή που βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ, όμως ήταν από τα τιμώμενα πρόσωπα. Η Λίγκα τίμησε τον Σέρβο προπονητή ως κορυφαίοτης περασμένης σεζόν, με τον CEO της ΠΑΕ, Μηνά Λυσάνδρου να παραλαμβάνει το βραβείο του.

Ο πρωταθληματικός κόουτς του Δικεφάλου με ανάρτηση του στο Intagram τόνισε πως η διάκριση αξίζει σε όλους, καθώς το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα.

Η ανάρτηση του Μάρκο Νίκολιτς

«Ένα ατομικό βραβείο σε ένα ομαδικό άθλημα... Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους: στους παίκτες της ΑΕΚ, στο τεχνικό επιτελείο, στον πρόεδρο, στον αθλητικό διευθυντή, στον CEO, στους φιλάθλους της ΑΕΚ, στους φίλους μου και στην οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ όλους»!