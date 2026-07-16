Στο περιθώριο της κλήρωσης της νέας Super League έγιναν και οι βραβεύσεις των καλύτερων της περασμένης χρονιάς.

Σε κάθε πρωτάθλημα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά συνολικά σε όλα τα αθλήματα, οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές και οι προπονητές. Αυτό φυσικά συμβαίνει και στην Super League. Η πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη την κλήρωσή της και εκτός από το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, βραβεύτηκαν αυτοί που ξεχώρισαν στην περσινή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν ο πρώτος σκόρερ, αλλά και ο παίκτης με τους περισσότερους βαθμούς στο Fantasy, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν ο πρώτος πασέρ ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα πέτυχε και το πιο όμορφο γκολ, ενώ ήταν και ο MVP.

Οι καλύτεροι της περσινής χρονιάς

Προπονητής: Μάρκο Νίκολιτς

MVP: Ορμπελίν Πινέδα

Πρώτος σκόρερ: Αγιούμπ Ελ Καμπί

Καλύτερος τερματοφύλακας: Κωνσταντίνος Τζολάκης

Best Goal: Ορμπελίν Ποινέδα

Καλύτερος πασέρ: Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Πρώτος στους πόντους στο Fantasy: Αγιούμπ Ελ Καμπί