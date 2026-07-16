Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την κακή εικόνα της ΑΕΚ στη φιλική αναμέτρηση με τη Φίτεσε και αναδεικνύει το σωστό του λόγου του Νίκολιτς...

Κλασικό κάκιστο φιλικό προετοιμασίας (αυτό της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φίτεσε που ολοκληρώθηκε δίχως γκολ) το οποίο παρακολουθείς επειδή συνιστά επαγγελματική σου υποχρέωση και επιπρόσθετα ελέω της... πετριάς που μας διακρίνει με το ποδόσφαιρο και ακόμη περισσότερο με τον Δικέφαλο και ότι αφορά την καθημερινότητά του. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για καθαρά αγωνιστικό ζήτημα όπως το χθεσινό και το τεστ προετοιμασίας και ας αποδείχθηκε το συγκεκριμένο μεγαλύτερη αγγαρεία για τους κιτρινόμαυρους ακόμη και από την περίοδο που ήμουν φαντάρος και με έχωσαν να καθαρίζω πατάτες για ένα ολόκληρο τάγμα και καλεσμένους τους στη Σάμο για την Κυριακή του Πάσχα του 1998! Πραγματικά οι πρωταθλητές φανέρωναν στο χορτάρι σε βαθμό εκνευριστικό πόσο δεν είχαν καμία διάθεση να παίξουν το συγκεκριμένο παιχνίδι και απλά έβγαζαν μια υποχρέωση. Επιεικώς θα χαρακτηριστεί κακή η εικόνα και η συνολική απόδοση (ομαδικά και ατομικά) για την Ένωση τη στιγμή που το πλέον σημαντικό ήταν επαναλαμβάνω η όρεξη, η διάθεση, η προσπάθεια που ΔΕΝ υπήρχαν σε όλη τη διάρκεια του ματς...

Διότι είναι σεβαστό και αναμενόμενο να προκύψει και μια αναμέτρηση, είτε φιλικού είτε επίσημου χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια της οποίας η ΑΕΚ (και η εκάστοτε ομάδα) δεν θα είναι καλή, προφανώς και συμβαίνει με την επισήμανση δε: αυτό θα έλειπε... Αλλά η απουσία επιθυμίας για προσπάθεια, να βγάλεις τυπικά εικόνα του ενδιαφέροντος για το αντικείμενο, είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται σε επαγγελματίες. Η εικόνα της πρωταθλήτριας ήταν κακή, προβληματική και αναδείκνυε τις ανάγκες για επιπλέον δουλειά και ενίσχυση. Στο τελευταίο απλά επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι η Ένωση ακόμη και να είχε χθες 3 νέα πρόσωπα σε χαφ, μπακ και επίθεση, η εικόνα εκτιμώ στο σύνολό της δεν θα άλλαζε, οφείλω να είμαι ειλικρινής. Διότι ήταν θέμα περισσότερο επιθυμίας, όρεξης - διάθεσης, προσπάθειας και αυτά προσωπικά δεν τα είδα και δεν μου τα έβγαλε στο χορτάρι κανένας κιτρινόμαυρος ποδοσφαιριστής αν εξαιρέσουμε μεμονωμένα τρία - τέσσερα πρόσωπα στο πρώτο και το δεύτερο 45λεπτο και φυσικά ΔΕΝ έχει νόημα να τους αναφέρουμε.

Ωστόσο συνιστά ευλογία και υγεία για την ΑΕΚ (και μια σημαντική ένδειξη, ή απόδειξη για άλλους ότι όλα θα πάνε καλά και θα διορθωθούν) να διαθέτει στον πάγκο της τον Μάρκο Νίκολιτς με τον επαγγελματισμό και τη φιλοδοξία που τον διακρίνει. Ο Σέρβος τεχνικός του Δικέφαλου πραγματικά τα είπε και τα έδειξε όλα για την εικόνα της ομάδας του, δεν χτύπησε καμπανάκι αλλά ολόκληρο το... καμπαναριό της Παναγίας των Παρισίων, δίχως να επιχειρήσει να ωραιοποιήσει - δικαιολογήσει τη γενική κακή (για εκείνον κάκιστη) εικόνα των κιτρινόμαυρων. Άλλωστε μόνο αυτό δεν έχουν ανάγκη οι κιτρινόμαυροι να τους χαϊδέψει τα... αυτιά αντί να τους τα "τραβήξει" όπως έπρεπε αλλά και έπραξε τελικά ο Νίκολιτς ο οποίος πραγματικά τα είπε ΟΛΑ και για οτιδήποτε αφορούσε την Ένωση και την καθημερινότητά της. Από το αγωνιστικό στις μεταγραφές έως και σχετικά με τον Πινέδα και οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί και παρά τον θυμό του με όσα είχε δει προφανώς και του αναγνωρίζουμε ότι μίλησε απόλυτα σωστά!

Τα (απολύτως σωστά) λόγια του Νίκολιτς για αγωνιστικό και Πινέδα...

Καλό είναι να υπενθυμίσω κομμάτι από τα λόγια του Νίκολιτς για να έχετε και εσεις που δεν τις έχετε δει-διαβάσει ακόμη μια συγκεκριμένη εικόνα. «Δεν μου άρεσε το παιχνίδι, είμαι θυμωμένος, ειδικά για το δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο εντάξει λίγο πολύ με κάποιες διορθώσεις, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν απόλυτη καταστροφή. Όλοι λένε ότι έχουμε χρόνο, εγώ λέω δεν έχουμε χρόνο γιατί το Σούπερ Καπ είναι σε λιγότερο από ένα μήνα και μετά ακολουθεί η προκριματική διαδικασία του Champions League. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά, προπονούμαστε καλά αλλά δεν είμαστε καλά. Έχουμε ένα ματς μπροστά μας με την Γκρόνινγκεν και μετά στο δεύτερο στάδιο χρειαζόμαστε πολλά: ηγετικότητα, συγκέντρωση, ποιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι παίκτες εδώ ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον και η συμπεριφορά τους δεν είναι καλή, κάποιοι άλλοι είναι άνετοι γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη θέση τους, δεν είναι καλός συνδυασμός αυτός»...

Αν μη τι άλλο δεν χαρίστηκε ο Νίκολιτς στους παίκτες του και όχι μόνο ωστόσο μιας και ανέφερε επίσης πως: «σε σχέση με το τέλος της σεζόν έχουμε χάσει αρκετούς καλούς και ποιοτικούς παίκτες και μέχρι τώρα τους έχουμε αντικαταστήσει με νεαρούς από την Ακαδημία και με παίκτες που πέρυσι δεν ήταν ούτε στο 10 εναντίον 10 πέρυσι στην προπόνηση», λόγια που αναδεικνύουν ότι θα ήθελε ήδη τις δυο με τρεις ακόμη προσθήκες στη διάθεσή του ο Σέρβος τεχνικός, ή τουλάχιστον αυτό μας δίνει να καταλάβουμε και αν ισχύει καλά κάνει μιας και έχουμε πει πως εχθρός του καλού είναι το καλύτερο! Σίγουρα πλέον σημαντικό είναι και αυτό που αφορά τον εσωτερικό ανταγωνισμό σε κάποιες θέσεις, που αναγνωρίζουν όλοι εντός κι εκτός ΑΕΚ αλλά δεν χρειάζεται αναφορά με ονοματεπώνυμα, ωστόσο πρέπει να αλλάξει σαν κατάσταση και δεδομένο αυτό διότι προκαλεί εφησυχασμό και επικίνδυνη χαλάρωση στο, ή στα, άτομα που το αισθάνονται αυτό. Αλλά εδώ επενδύουμε πάνω στον Σέρβο τεχνικό ο οποίος απέδειξε ότι δεν θα επιτρέψει να συμβεί αυτό!

Ο Νίκολιτς τοποθετήθηκε και για τον Ορμπελίν Πινέδα με τον θυμό του λόγω του ματς να είναι ενεργοποιημένος οπως αποδείχθηκε στα λεγόμενα του τα οποία ωστόσο είναι και πάλι to the point! Αφού υπογράμμισε πως: «σίγουρα λύνεται με μεταγραφές, είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας, βλέπω την κατάσταση ότι δεν είναι σε συναγερμό αλλά έχω υπάρξει ξανά σε τέτοια κατάσταση, δεν μιλάω από τη φαντασία μου αλλά από την εμπειρία μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή ομάδα, μπορώ να παρατάξω μια καλή ενδεκάδα με ακόμα 3-4 καλές επιλογές, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό», για να συνεχίσει αναφερόμενος στον διεθνή Μεξικανό χαφ και το μέλλον του: «ο Πινέδα είναι πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, ισχύει ότι έχω πει. Από εκεί και πέρα δεν είναι τα πάντα στο χέρι μας, εξαρτάται κι από το τι θέλει ο ίδιος, αν θέλει να είναι εδώ μαζί μας, ή να πάει σε άλλο μέρος. Ο πρόεδρος και ο κ. Λυσάνδρου αλλλα και εγώ ψάχνουμε λύση για να συνεχίσει εδώ, να είναι μαζί μας ο Πινέδα, αλλά αν αυτό δεν καταστεί δυνατό πρέπει να το γνωρίζουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και το ερώτημα πρέπει να απευθύνεται στον Ορμπελίν και λιγότερο στους ανθρώπους της ομάδας, αυτός πρέπει να απαντήσει»!