Ο Αστέρας Τρίπολης θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, έχοντας στην αποστολή 27 ποδοσφαιριστές. Εκτός επτά ποδοσφαιριστές.

Ο Αστέρας AKTOR στις 18 Ιουλίου αναχωρεί από την Τρίπολη με προορισμό την πόλη Bergen op Zoom της Ολλανδίας και παραμονή της αναχώρησης της αποστολής έγιναν γνωστοί οι 27 ποδοσφαιριστές, με τους οποίους θα δουλέψει ο Γιώργος Αντωνόπουλος στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Αναμενόμενα, στη λίστα δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Χρήστου Αλμύρα, καθώς βρίσκεται ήδη στην Σουηδία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Τζουργκάρντεν, η οποία θα αποφέρει στα ταμεία των Αρκάδων 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δίχως τα μπόνους.

Εκτός βρίσκεται και ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην περόνη και δεν θα ταξιδέψει στην Ολλανδία προκειμένου να συνεχίσει το πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης του στην Τρίπολη.

Στην Ολλανδία δεν θα ταξιδέψουν και πέντε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι εκτός πλάνων του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο λόγος για τους Ρόμπερτ Ιβάνοφ, Ισιαγκά Σιλά, Νίκολα Σίπτσιτς, Γιώργο Χαραλαμπόγλου και Γεβγένι Γιαμπλόνσκι. Αξιοσημείωτο πως πλέον ο Κωνσταντίνος Πομώνης δουλεύει πλέον στη Β' ομάδα, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Κοντοέ.

Εκτός από τις 11 μεταγραφές στην αποστολή βρίσκονται οι νεαροί Κριαράς (τερματοφύλακας), Καράδαλης (στόπερ), Ζόγκου (χαφ), οι οποίοι δουλεύουν με την ομάδα από την πρώτη ημέρα, όμως και οι Γραμμένος - Πέρες, οι οποίοι πήραν... προαγωγή από την πρώτη ομάδα.

Οι Αρκάδες θα επιστρέψουν στη βάση τους στις 2 Αυγούστου, ενώ στο διάστημα της προετοιμασίας θα δώσουν τέσσερα φιλικά προετοιμασίας.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την προετοιμασία