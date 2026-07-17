Εν αναμονή εξελίξεων γύρω από τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο Ολυμπιακός έχει βάλει σε περίοπτη θέση την υπόθεση του 33χρονου κίπερ Στέφαν Ορτέγκα που βρίσκεται ελεύθερος στην αγορά.

Το έντονο πρέσινγκ προς την πλευρά του Κωνσταντή Τζολάκη από την Premier League, έχει φέρει τον Ολυμπιακό σε κατάσταση να προετοιμάζεται για κάθε σενάριο, με τους Ζοσέ Σα και Ορλάντο Χιλ να έχουν ανέβει ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα αλλά υπάρχει ένα νέο όνομα που έχει ξεχωρίσει στα χέρια των ανθρώπων της ομάδας.

Ο λόγος για τον Στέφαν Ορτέγκα. Ο 33χρονος πορτιέρε ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, με τον Ολυμπιακό να τον έχει ανεβάσει ιδιαίτερα ψηλά στη λίστα του.

Ο Γερμανός πορτιέρε έπαιξε σε σχεδόν όλα τα νοκ-άουτ ματς της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Europa League, όπου η ομάδα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά ενώ είχε και τρεις συμμετοχές στην Premier League πριν τραυματιστεί.

Πριν μετακομίσει στη Φόρεστ, ο ίδιος ήταν επί 3,5 χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι με την οποία μέτρησε 56 παιχνίδια, έχοντας 51 γκολ παθητικό και 23 ανέπαφες εστίες ενώ πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και φυσικά το Champions League.