Ορτέγα - Ολυμπιακός: Νέα πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ και πλησιάζει στο deal
Ο κύκλος του Φρανσίσκο Ορτέγα φαίνεται πως φτάνει στην ολοκλήρωσή του καθώς η Ρίβερ Πλέιτ έχει μπει δυναμικά στο θέμα της απόκτησής του και δείχνει διατεθειμένη να τα δώσει... όλα για να τον αποκτήσει.
Ο Κώστας Καραπαπάς παραδέχθηκε στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία ότι υπήρξε επίσημη κρούση για τον Αργεντινό ακραίο μπακ αλλά απορρίφθηκε από τους Πειραιώτες, όμως μάλλον έχουμε ρελάνς από τους Αργεντινούς.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκαρσία Γκρόβα, η Ρίβερ ανέβασε και άλλο την προσφορά της για τον 27χρονο αμυντικό, πλησιάζοντας σημαντικά τα θέλω του Ολυμπιακού με αποτέλεσμα να πλησιάσει ακόμα περισσότερο προς το τελικό deal.
Να θυμίσουμε πως οι απαιτήσεις των «ερυθρολεύκων» ήταν στα 7 εκατ. ευρώ για την πώληση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή.
🚨{EXCLUSIVO} #River acercó posturas por “Pancho” Ortega.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 24, 2026
📌Las diferencias con #Olimpiacos 🇬🇷 son cada vez menores
📍Es clave la postura y el deseo del jugador de ponerse la banda roja pic.twitter.com/HOSPL85dC3
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