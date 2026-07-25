Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στην Αργεντινή πλησιάζει ο Φρανσίσκο Ορτέγα καθώς η Ρίβερ Πλέιτ ανέβασε την πρόταση της προς τον Ολυμπιακό.

Ο κύκλος του Φρανσίσκο Ορτέγα φαίνεται πως φτάνει στην ολοκλήρωσή του καθώς η Ρίβερ Πλέιτ έχει μπει δυναμικά στο θέμα της απόκτησής του και δείχνει διατεθειμένη να τα δώσει... όλα για να τον αποκτήσει.

Ο Κώστας Καραπαπάς παραδέχθηκε στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία ότι υπήρξε επίσημη κρούση για τον Αργεντινό ακραίο μπακ αλλά απορρίφθηκε από τους Πειραιώτες, όμως μάλλον έχουμε ρελάνς από τους Αργεντινούς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκαρσία Γκρόβα, η Ρίβερ ανέβασε και άλλο την προσφορά της για τον 27χρονο αμυντικό, πλησιάζοντας σημαντικά τα θέλω του Ολυμπιακού με αποτέλεσμα να πλησιάσει ακόμα περισσότερο προς το τελικό deal.

Να θυμίσουμε πως οι απαιτήσεις των «ερυθρολεύκων» ήταν στα 7 εκατ. ευρώ για την πώληση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή.