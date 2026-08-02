Το μεσημέρι της Δευτέρας θα ολοκληρωθεί η προπώληση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού και εν συνεχεία θα τεθούν προς διάθεση τα τελευταία εισιτήρια του πρώτου ματς με την Ναϊμέγκεν.

Ημέρα τελευταίων εισιτηρίων για τον πρώτο αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου με αντίπαλο τη Ναϊμέγκεν θα είναι η Δευτέρα (3/8) για τους φίλους του Ολυμπιακού. Στις 13:00 θα κλείσει η προπώληση των εισιτηρίων διαρκείας και στις 14:00 θα ανοίξουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα εισιτήρια για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μέχρι πριν τρεις ημέρες 29.000 φίλοι των Πειραιωτών είχαν κλείσει τη θέση τους για το ματς του Φαλήρου, με δεδομένο ότι τα φετινά διαρκείας έχουν ξεπεράσει τα 21.000. Όπως προκύπτει ο αριθμός των εισιτηρίων που απομένουν προς διάθεση είναι περίπου στα 1.500.

Θυμίζουμε πως οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχτούν τους Ολλανδούς την ερχόμενη Τρίτη (4/8, 21:00), ενώ η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, στις 11 Αυγούστου. Ο αντίπαλος της ομάδας που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει από την κλήρωση της Δευτέρας (3/8, 13:00).