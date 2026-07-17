Η... επίθεση του Παναθηναϊκού για Φαν Ντρόγκελεν και τα αληθινά δεδομένα

Διαβάστε στο Gazzetta τις εξελίξεις σχετικά με τον πρώτο στόχο του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας, τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.

Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, όπως έχει αποκαλύψει το Gazzetta από τις 12/6, είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας μετά την μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι και τούτο δεν άλλαξε καμία στιγμή μέχρι και σήμερα.

Ο σοβαρίος τραυματισμός του Ίνγκι Ίνγκασον επισπεύδει τις εξελίξεις για την απόκτηση στόπερ στο Τριφύλλι κι όπως αναφέραμε το πρωί της Τετάρτης, ο αθηναϊκός σύλλογος έπαιζε το παιχνίδι της υπομονής και σε αυτή την υπόθεση, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για την τελική... επίθεση, όπως έκανε με επιτυχία στις περιπτώσεις τον Ετιέν Καμαρά και Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Αυτό, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν εναλλακτικές που έχουν δουλευτεί για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Ολλανδός στόπερ της Σαμσουνσπόρ δεν έκλεισε στη Τραμπζονσπόρ όπως έχετε ενημερωθεί κόντρα στα σενάρια από την Τουρκία και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για να κάνει... ντου, ώστε να παίξει όλες του τις πιθανότητες να ολοκληρώσει άμεσα το deal.

Ο πρόεδρος του τουρκικού συλλόγου μπορεί να παίζει το δικό του παιχνίδι στα ελληνικά media όλο αυτό το διάστημα, ωστόσο, αυτή την στιγμή τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει δυνατά και πάλι στην υπόθεση, ανεβάζει την προσφορά του σε λογικά επίπεδα και θα περιμένει το «ναι» του Γιλντιρίμ. Τούτη την στιγμή δεν υπάρχει ούτε συμφωνία, ούτε απόρριψη πρότασης αλλά μία ενεργή διαπραγμάτευση τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να προκύψουν μέσα στο επόμενο 48ώρο.