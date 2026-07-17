Η αμετακίνητη θέση της ΑΕΚ στο θέμα της ρήτρας των 8 εκατ. ευρώ για τη Μοντερέι και οι οικογενειακοί λόγοι του Ορμπελίν Πινέδα για επιστροφή στο Μεξικό.

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταγραφής του από την ΑΕΚ στη Μοντερέι βρίσκεται ο Ορμπελίν Πινέδα καθώς όπως αποκάλυψε ο Σέσαρ Λουίς Μέρλο τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Ραγιάδος αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ και να αγοράσουν τον «Μαγίτο» από την Ένωση.

Πλέον η ΑΕΚ, όπως διαβάσατε, προχωράει για τις επόμενες κινήσεις της με το θέμα του αντικαταστάτη του Πινέδα σε πρώτο πλάνο, ενώ στον μεταγραφικό σχεδιασμό της υπάρχουν και οι υποθέσεις του στόπερ και του μεσοεπιθετικού.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η αμετακίνητη στάση που είχε η ΑΕΚ στο θέμα της ρήτρας των 8 εκατ. ευρώ που είχε ο Πινέδα για ομάδες του Μεξικού. Η Ένωση δηλαδή, όπως είχε τονιστεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, δεν ήταν διατεθειμένη να κάνει καμία κουβέντα με τη Μοντερέι κάτω από τη συγκεκριμένη ρήτρα και όλα έγιναν βάσει αυτής.

Από την πλευρά του ο Πινέδα εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στο Μεξικό για οικογενειακούς λόγους, κάτι που σε συνδυασμο με την απόφαση της Μοντερέι να «σπάσει» τη ρήτρα που υπήρχε, έβαλαν την υπόθεση σε έναν συγκεκριμένο δρόμο ώστε ο 30χρονος Μεξικανός χαφ να κλείσει την πορεία του στην ΑΕΚ μετά από μια τετραετία.

Πλέον η υπόθεση της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Πινέδα έχει περάσει σε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τη συμφωνία ώστε αυτή να τελειώσει και τυπικά. Κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες.