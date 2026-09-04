Η ΑΕΚ ανακοίνωσε πως το 90% των κατόχων διαρκείας της τρέχουσας σεζόν απέκτησε το League Phase Pass για τους αγώνες του Champions League. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για ΛΑΣΚ.

Σε «ρυθμούς» Champions League έχουν μπει οι φίλοι της ΑΕΚ και περιμένουν να δου και πάλι να... κουνιέται το σεντόνι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε αυτό το πλαίσιο το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) ολοκληρώθηκε η διάθεση του League Phase Pass και 90% των κατόχων δαρκείας έκλεισαν τη θέση τους στην Allwyn Arena για τα ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από εκεί και πέρα από τις 16:00 έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με τη ΛΑΣΚ και πλέον είναι... θέμα χρόνου το sold out.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ για το League Phase Pass

«Ολοκληρώθηκε σήμερα (4/9) στις 12.00 το μεσημέρι, η διάθεση του πακέτου League Phase Pass, για τους τέσσερις εντός έδρας αγώνες της Ομάδας μας στα πλαίσια της League Phase του Champions League.

H ανταπόκριση των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας σε περίπου δύο μέρες, ξεπέρασε το 90% του συνολικού αριθμού τους. Σας ενημερώνουμε ότι στις 16.00 σήμερα, ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για τον αγώνα της Τρίτης για το Champions League με την ΛΑΣΚ (19.45)

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, ευχαριστεί τους κατόχους διαρκείας που τίμησαν για μια ακόμη φορά την Ομάδα μας».

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τα εισιτήρια με τη ΛΑΣΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 1ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League με αντίπαλο τη LASK, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 19:45 στην ΑΕΚ Arena.

Υπενθυμίζεται ότι:

* Tα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

* Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

* Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλείσει θέση στο Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Τονίζουμε πως η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπενθυμίζει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους τις ημέρες των αγώνων, εξασφάλισε έναν επιπλέον χώρο στάθμευσης στο Ιωνικό Κέντρο, στη Νέα Ιωνία.

Συγκεκριμένα, για τον αγώνα ΑΕΚ-LASK, το κόστος στάθμευσης θα είναι 30 ευρώ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης ΕΔΩ.



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