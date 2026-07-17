Σύμφωνα με τον Σέσαρ Λουίς Μέρλο, η Μοντερέι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ για την αγορά του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ!

Το σίριαλ του Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται στην κορύφωσή του, με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής να αποκαλύπτει ότι η Μοντερέι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τελικά τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ για την αγορά του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ!

Η στάση της ΑΕΚ όλο το διάστημα που η υπόθεση του Πινέδα παρέμενε ανοικτή ήταν ξεκάθαρη. Δεν ήταν διατεθειμένη να μπει σε διαπραγματεύσεις, αξιώνοντας την καταβολή της ρήτρας των 8 εκατ. ευρώ που είχε ο «Μαγίτο» στο συμβόλαιό του για ομάδες του Μεξικού.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Μέρλο, οι «Ραγιάδος» το πήραν απόφαση και θα πληρώσουν στην ΑΕΚ τη δόση των 8 εκατ. ευρώ για να κάνουν δικό τους τον 30χρονο Μεξικανό μέσο, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων χρόνων με τη Μοντερέι.

🚨 [𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙊] Orbelín Pineda es refuerzo de Rayados. Ya hay acuerdo total entre todas las partes. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/o6VeT6CyLh pic.twitter.com/WsHmfuRhmi July 17, 2026

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στο Μεξικό που επιβεβαιώνουν την αποκάλυψη του Μέρλο για το «σπάσιμο» της ρήτρας, το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Πινέδα με τη Μοντερέι θα έχει ετήσιες αποδοχές 3 εκατ. δολαρίων.

Εφόσον επιβεβαιωθεί τελικά η είδηση, ο Πινέδα θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ μετά από μια τετραετία κατά την οποία κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο με την Ένωση, πραγματοποιώντας 174 συμμετοχές με 20 γκολ και 17 ασίστ και θα συναντήσει ξανά τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μοντερέι.

Η ΑΕΚ ήταν έτοιμη στο ενδεχόμενο πώλησης του Πινέδα

Αν deal οριστικοποιηθεί με την πληρωμή της ρήτρας, η ΑΕΚ, όπως γίνεται αντιληπτό, θα κινηθεί άμεσα για να καλύψει το κενό του Ορμπελίν Πινέδα. Μια κομβική απόφαση καθώς μιλάμε για έναν πολύτιμο παίκτη του ρόστερ όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δεδομένα ήταν έτοιμος αυτό το διάστημα για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο και από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί η ρήτρα, η ΑΕΚ θα «τρέξει» αμέσως και την υπόθεση μεταγραφής για τον παίκτη που θα τον αντικαταστήσει.