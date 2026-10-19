Ο Άρης ψάχνει απέναντι στον Ατρόμητο την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο Πρωτάθλημα και η ΠΑΕ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Άρης προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες στο Πρωτάθλημα, απέναντι σε Βόλο (3-2) και Κηφισιά (1-2), και πλέον στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Για τους «κιτρινόμαυρους» το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να φτάσουν για πρώτη φορά στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν σε τρίτη διαδοχική νίκη και να δώσουν συνέχεια στο μομέντουμ που έχουν αρχίσει να χτίζουν μετά τη διακοπή.

Σε αυτή την προσπάθεια θέλουν και τη στήριξη του κόσμου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Κυριακής (25/10), στις 19:30.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης (25/10, 19:30), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Τα εισιτήρια κοστίζουν:

Θύρα 1: 20 ευρώ

Θύρα 2: 35 ευρώ

Θύρα 3: 20 ευρώ

Θύρα 9: 40 ευρώ

Θύρα 7: 50 ευρώ

Θύρα VIP («Άλκης Καμπανός»): 150 ευρώ



* Το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 01/01/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2 και 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 75 ευρώ στη Θύρα VIP.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Internet (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-aris-eisitiria-agonon-2026-2027/).

Υπενθυμίζουμε ότι για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η αγορά κάρτας φιλάθλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-a-s-aris-thessalonikis-2026-2027/).

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Περισσότερες πληροφορίες για την είσοδό σας στο γήπεδο μπορείτε να βρείτε στο https://tickets.gov.gr/, ενώ για την έκδοση του εισιτηρίου στο [email protected].

Απαγορεύεται η είσοδος σε φιλάθλους κάθε ηλικίας χωρίς ονομαστικό ψηφιακό εισιτήριο, το οποίο να έχει εισαχθεί στην εφαρμογή Gov.gr wallet.»