Τον Κοσταρικανό πρώην μέσο της Λαμίας Κρίστοφερ Νούνες έχει στη λίστα του ο Βόλος.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν στην πατρίδα του διεθνούς Κοσταρικανού μέσου, ο οποίος έχει παίξει στη Super League με τη φανέλα της Λαμίας. Ο 28χρονος (8/12/97) Νούνες, ο οποίος έχει 13 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κόστα Ρίκα, έπαιξε από το καλοκαίρι του 2021 έως το 2024 στη Λαμία και μέτρησε 116 αγώνες, 5 γκολ και 4 ασίστ.

Επέστρεψε στην πατρίδα του για την Καρταχινές, με την οποία σε δύο θητείες έχει 186 παιχνίδια 25 γκολ και 15 ασίστ.

Στο συμβόλαιό του με την Καρταχινές, ο έμπειρος χαφ έχει ρήτρα που του επιτρέπει να αποχωρήσει σε περίπτωση ενδιαφέροντος από ευρωπαϊκό σύλλογο.

