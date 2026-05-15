Βόλος: Εξετάζει την επιστροφή του Νούνες
Τον Κρίστοφερ Νούνες θέλει να φέρει ξανά στην Ελλάδα ο Βόλος.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν στην πατρίδα του διεθνούς Κοσταρικανού μέσου, ο οποίος έχει παίξει στη Super League με τη φανέλα της Λαμίας. Ο 28χρονος (8/12/97) Νούνες, ο οποίος έχει 13 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κόστα Ρίκα, έπαιξε από το καλοκαίρι του 2021 έως το 2024 στη Λαμία και μέτρησε 116 αγώνες, 5 γκολ και 4 ασίστ.
Επέστρεψε στην πατρίδα του για την Καρταχινές, με την οποία σε δύο θητείες έχει 186 παιχνίδια 25 γκολ και 15 ασίστ.
Στο συμβόλαιό του με την Καρταχινές, ο έμπειρος χαφ έχει ρήτρα που του επιτρέπει να αποχωρήσει σε περίπτωση ενδιαφέροντος από ευρωπαϊκό σύλλογο.
