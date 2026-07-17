Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos, το Ολυμπιακός - Φορτούνα Σιτάρντ και τα ματς των Σάκκαρη και Τσιτσιπά.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00 για να σάς μεταφέρουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις με τον Πινέδα στην ΑΕΚ, αλλά και το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία.

Στις 18:30, ο Άρθουρ Ριντερκνέχ, Νο. 28 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, αντιμετωπίζει τον Στέφανο Τσιτσιπά για τα προημιτελικά του τουρνουά του Γκστάαντ, με τη μεταξύ τους αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 6.

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει σήμερα στις 19:30 ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του Athens Open, καθώς θα αναμετρηθεί με την Αλίσια Παρκς για τρίτη φορά. Το ματς μπορείτε να το παρακολουθήσετε live από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Τέλος, ο Ολυμπιακός δίνει σήμερα το τρίτο του φιλικό προετοιμασίας, αυτή τη φορά απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ. Σέντρα στις 19:30, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Cosmote Sport1.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας