Super League: Τα ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος
Έγινε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League και πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα ντέρμπι. Τα μεγάλα παιχνίδια μας έρχονται νωρίς καθώς την 3η αγωνιστική έχουμε δύο. Το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ – Άρης. Όσον αφορά την μάχη των... αιωνίων θα γίνει στην 6η αγωνιστική με γηπεδούχους τους Πειραιώτες.
Τα ντέρμπι της Super League
Πρώτος γύρος
3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ΑΕΚ – Άρης
4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Άρης
6η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
9η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
10η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
12η αγωνιστική: Άρης – Ολυμπιακός
13η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Άρης.
Δεύτερος γύρος
14η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
15η αγωνιστική: Άρης – ΑΕΚ
16η αγωνιστική: Άρης – ΠΑΟΚ
17η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
19η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
20η αγωνιστική: Άρης – Παναθηναϊκός
21η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
23η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Άρης
24η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
26η αγωνιστική: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
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