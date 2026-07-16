Το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ είναι το πρώτο ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος της Super League, ενώ οι δύο... αιώνιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι την 6η αγωνιστική.

Έγινε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League και πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα ντέρμπι. Τα μεγάλα παιχνίδια μας έρχονται νωρίς καθώς την 3η αγωνιστική έχουμε δύο. Το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ – Άρης. Όσον αφορά την μάχη των... αιωνίων θα γίνει στην 6η αγωνιστική με γηπεδούχους τους Πειραιώτες.

Τα ντέρμπι της Super League

Πρώτος γύρος

3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ΑΕΚ – Άρης

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Άρης

6η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική: Άρης – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Άρης.

Δεύτερος γύρος

14η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική: Άρης – ΑΕΚ

16η αγωνιστική: Άρης – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

19η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική: Άρης – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός