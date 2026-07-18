Τρίτο φιλικό τεστ για την ΑΕΚ στην Ολλανδία απέναντι στη Χρόνινγκεν (15:00) με το οποίο η Ένωση ολοκληρώνει την πρώτη φάση της προετοιμασίας της στο Άπελντορν.

Το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ επί ολλανδικού εδάφους φτάνει στο τέλος του, με την Ένωση να δίνει το τρίτο της φιλικό παιχνίδι το μεσημέρι του Σαββάτου (15:00, CosmoteSport 2) απέναντι στη Χρόνινγκεν. Στη συνέχεια οι κιτρινόμαυροι θα αναχωρήσουν και θα έχουν ένα τετραήμερο ρεπό πριν επιστρέψουν στο Άπελντορν στις 23 Ιουλίου για το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό φιλικό στο Απελντορν θα έχει τη δυνατότητα να τεστάρει την ομάδα του με έναν δυνατότερο αντίπαλο σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά που είχε δώσει και φυσικά θα περιμένει να δει καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με την τελευταία κόντρα στη Φίτεσε, η οποία προφανώς και δεν τον άφησε ικανοποιημένο.

Το φιλικό τεστ με τη Χρόνινγκεν θα έχει τελικά διάρκεια 90 λεπτών και όχι 120 που είχε αρχικά αποφασιστεί. Ίσως ο Νίκολιτς να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα τις πιο βασικές του επιλογές με τους Μπρινιόλι, Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν, Μαρίν, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Γιόβιτς και Βάργκα να αποτελούν πιθανές επιλογές.

Η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει έτσι μετά από δύο εβδομάδες παρουσίας της στην Ολλανδία την πρώτη φάση της προετοιμασίας της, ενώ στο δεύτερο στάδιο θα ακολουθήσουν τρία πιο δυνατά φιλικά τεστ με Τσβόλε (26/7), Σάμσουνσπορ (29/7) και Σιντ Τρούιντεν (2/8) προκειμένου η Ένωση να μπει στην τελική ευθεία στη συνέχεια για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της.

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