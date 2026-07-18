Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και των αναμετρήσεων του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη.

Σάββατο σήμερα (18/07) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει κυρίως ποδόσφαιρο και τένις. Η δράση ξεκινάει στις 14:30, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αναμετριέται με τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο (14:30, Cosmote Sport 6) για τα ημιτελικά του ATP στο Γκστάαντ. Από την άλλη στο πλαίσιο των ημιτελικών του Athens AΤP θα βρεθεί και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία στις 19:30 (ΕΡΤ2 Σπορ) θα αναμετρηθεί με την Αλίνα Κορνέεβα.

Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ θα δώσει ένα φιλικό με την ολλανδική Χρόνινχεν (15:00, Cosmote Sport 2). Φιλικό επί ολλανδικού εδάφους θα παραχωρήσει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 16:30 (Cosmote Sport 1) θα κοντραριστεί με τον Άγιαξ. Τέλος για τον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αγγλία και Γαλλία θα βρεθούν αντίπαλοι με στόχο την κατάκτηση της τιμητικής 3ης θέσης (00:00, ΕΡΤ2 Σπορ).