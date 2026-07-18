Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Γαλλία - Αγγλία και οι μάχες Τσιτσιπά και Σάκκαρη
Σάββατο σήμερα (18/07) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει κυρίως ποδόσφαιρο και τένις. Η δράση ξεκινάει στις 14:30, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αναμετριέται με τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο (14:30, Cosmote Sport 6) για τα ημιτελικά του ATP στο Γκστάαντ. Από την άλλη στο πλαίσιο των ημιτελικών του Athens AΤP θα βρεθεί και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία στις 19:30 (ΕΡΤ2 Σπορ) θα αναμετρηθεί με την Αλίνα Κορνέεβα.
Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ θα δώσει ένα φιλικό με την ολλανδική Χρόνινχεν (15:00, Cosmote Sport 2). Φιλικό επί ολλανδικού εδάφους θα παραχωρήσει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 16:30 (Cosmote Sport 1) θα κοντραριστεί με τον Άγιαξ. Τέλος για τον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αγγλία και Γαλλία θα βρεθούν αντίπαλοι με στόχο την κατάκτηση της τιμητικής 3ης θέσης (00:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Αλεξάντερ Σεβτσένκο - Στέφανος Τσιτσιπάς (14:30, Cosmote Sport 6 - Live από Gazzetta)
- ΑΕΚ - Χρόνινχεν (15:00, Cosmote Sport 2 - Live από Gazzetta)
- Άγιαξ - Ολυμπιακός (16:30, Cosmote Sport 1 - Live από Gazzetta)
- Μαρία Σάκκαρη - Αλίνα Κορνέεβα (19:30, ΕΡΤ2 Σπορ - Live από Gazzetta)
- Γαλλία - Αγγλία (00:00, ΕΡΤ2 Σπόρ - Live από Gazzetta)
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