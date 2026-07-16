To πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού για την κανονική διάρκεια της Super League 2026-27.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και πλέον όλοι οι «μονομάχοι» γνωρίζουν το πρόγραμμα τους. Ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο στο Φάληρο και θα κλείσει την κανονική διάρκεια στο Παγκρήτιο, όπου θα φιλοξενηθεί από τον ΟΦΗ.

Θυμίζουμε πως για ακόμα μια χρονιά το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου δεν είναι «καθρέφτης» του πρώτου αλλά τελείως διαφορετικό.

To πρόγραμμα του Ολυμπιακού

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

Βόλος – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός – Καλαμάτα

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Κηφισιά – Ολυμπιακός

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – Ηρακλής

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

Άρης – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

Καλαμάτα – Ολυμπιακός

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός\

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Βόλος

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027

Ηρακλής – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027

Ολυμπιακός – Κηφισιά

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

ΟΦΗ – Ολυμπιακός