Στην Θεσσαλονίκη έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης ο Παντελής Χατζηδιάκος με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να είναι η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ.

Στην τελική ευθεία για ακόμα μία μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ο Παντελής Χατζηδιάκος έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης στην Θεσσαλονίκη και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί.

Ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός θα είναι η τέταρτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι. Ήδη οι «ασπρόμαυροι» έχουν αποκτήσει τους Τάχα Αλί, Αρίτζ Ελουστόντο και Μπαπτίστ Σανταμαρία και οι μεταγραφές θα συνεχιστούν, προκειμένου η ομάδα να εμφανιστεί όσο καλύτερη γίνεται τη νέα χρονιά.

Το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη καριέρα στην Ολλανδία και την Άλκμααρ με την οποία αγωνίστηκε συνολικά σε 213 παιχνίδια πετυχαίνοντας 6 γκολ και δίνοντας και 9 ασίστ. Η Ιταλία και η Κάλιαρι ήταν ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Με τους Ιταλούς έπαιξε σε 15 ματς πριν μεταγραφεί στην Δανία και την Κοπεγχάγη.

Στους Δανούς ήταν επίσης εξαιρετικός έχοντας 85 ματς με 5 γκολ και 3 ασίστ, με τον ΠΑΟΚ να καταφέρνει να τον κάνει δικό του. Ο Χατζηδιάκος έχει αγωνιστεί και 41 φορές με την Εθνική ομάδα.