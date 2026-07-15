Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπεγχάγη επετεύχθη κι έτσι ο Χατζηδιάκος θα έρθει την Πέμπτη (16/07) στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει με τα διαδικαστικά της μεταγραφής.

Η επομένη μεταγραφή του ΠΑΟΚ θα είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος, αφού μετά τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ο «δικέφαλος του βορρά» έδωσε τα χέρια και με την Κοπεγχάγη κάνοντας έτσι στην ουσία το τελευταίο βήμα που απέμενε για να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο deal.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (16/07) στις 19:00 για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους», το οποίο θα έχει τριετή διάρκεια.

Σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τους Δανούς έπαιξαν οι πολύ καλές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες, μετά τη μεταγραφή του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Κοπεγχάγη.

Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ.